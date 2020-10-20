聯合報系獲三獎項肯定 台灣醫療報導獎大贏家

中華民國醫師公會全聯會今公布「109年台灣醫療報導獎」得獎名單，聯合報系以「第29屆醫療奉獻獎「孩子的守護神」系列報導」獲得平面類特優，以及「抗疫英雄系列1-5」獲得平面類佳作，新媒體則以「萬分之一在我家 6個罕病重生的故事」獲得優勝，成為台灣醫療報導獎大贏家。

為鼓勵民眾及國內新聞與醫療從業人員，重視醫藥新聞報導與評論，並提升台灣醫師與醫療形象，醫師公會全聯會舉辦「台灣醫療報導獎」，此次獎項分為三大類獎項，平面類、新媒體類、廣電類。

平面類特優，由聯合報記者陳婕翎、楊雅棠、李樹人、蔡容喬、趙容萱、羅紹平、邱宜君、王昭月，以第29屆醫療奉獻獎「孩子的守護神」系列報導拿下。

聯合報記者陳婕翎表示，長時間接觸各領域的醫藥新聞，民眾大多因為疾病才會認識疾病，進而認識醫師，長期以來，但致力於罕病、兒虐等科別的醫師，付出的心力不亞於其他科別的醫師，甚至為了找出疾病原因，這些醫師更是全心投入，能將他們的故事呈現出來，並讓更多人得知他們的努力，是從事醫藥記者的初心，盼未來能挖掘更多暖心新聞，推動社會善的循環。

同為平面類得獎作品，其優勝由天下生活出版股份有限公司以「防疫幕後英雄 那些背重擔的人」數位專題、中央社「防疫緊箍咒下的溫情與犧牲」獲得；佳作則由聯合報深度內容中心「抗疫英雄系列1-5」、員榮醫療體系員榮醫院「陽春麵吃得飽，有人想吃牛肉麵也不要限制太多」、天下雜誌未來城市「當初幸好有你—疫情百日回顧」奪得。

新媒體類特優為親子天下股份有限公司的「黃瑽寧的新冠病毒麻瓜課系列（EP1-EP7）」，優勝分別為聯合報「萬分之一在我家 6個罕病重生的故事」、今周文化事業股份有限公司「"少賺一點沒關係"...他跋山涉水只為把醫療送上門」獲得；佳作為財團法人慈濟傳播人文志業基金會「病毒恐懼愛」、三立集團-三立新聞網「癌症威脅下的健康之道」以及中國時報「原鄉醫》穿越全台最爛道路 埔基守護遠的要命部萿」

廣電類特優為中國電視公司節目中心「愛在偏鄉 醫療不能等」，優勝為華視新聞部「疫戰．穿梭十七年」、財團法人慈濟傳播人文志業基金會「大愛全紀錄_SENSEI生命的那一道光」；佳作為國立教育廣播電臺彰化台「93病房之疫外插曲」、臺灣電視事業股份有限公司「疫起護台灣」、三立電視台「迷途腦世界」。