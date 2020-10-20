快訊

誰敢綁架密西根州長？氾濫中的美國「國內恐怖主義」

流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報系獲三獎項肯定 台灣醫療報導獎大贏家

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
聯合報系獲三獎項肯定。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
聯合報系獲三獎項肯定。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

中華民國醫師公會全聯會今公布「109年台灣醫療報導獎」得獎名單，聯合報系以「第29屆醫療奉獻獎「孩子的守護神」系列報導」獲得平面類特優，以及「抗疫英雄系列1-5」獲得平面類佳作，新媒體則以「萬分之一在我家 6個罕病重生的故事」獲得優勝，成為台灣醫療報導獎大贏家。

為鼓勵民眾及國內新聞與醫療從業人員，重視醫藥新聞報導與評論，並提升台灣醫師與醫療形象，醫師公會全聯會舉辦「台灣醫療報導獎」，此次獎項分為三大類獎項，平面類、新媒體類、廣電類。

平面類特優，由聯合報記者陳婕翎、楊雅棠、李樹人、蔡容喬、趙容萱、羅紹平、邱宜君、王昭月，以第29屆醫療奉獻獎「孩子的守護神」系列報導拿下。

聯合報記者陳婕翎表示，長時間接觸各領域的醫藥新聞，民眾大多因為疾病才會認識疾病，進而認識醫師，長期以來，但致力於罕病、兒虐等科別的醫師，付出的心力不亞於其他科別的醫師，甚至為了找出疾病原因，這些醫師更是全心投入，能將他們的故事呈現出來，並讓更多人得知他們的努力，是從事醫藥記者的初心，盼未來能挖掘更多暖心新聞，推動社會善的循環。

同為平面類得獎作品，其優勝由天下生活出版股份有限公司以「防疫幕後英雄 那些背重擔的人」數位專題、中央社「防疫緊箍咒下的溫情與犧牲」獲得；佳作則由聯合報深度內容中心「抗疫英雄系列1-5」、員榮醫療體系員榮醫院「陽春麵吃得飽，有人想吃牛肉麵也不要限制太多」、天下雜誌未來城市「當初幸好有你—疫情百日回顧」奪得。

新媒體類特優為親子天下股份有限公司的「黃瑽寧的新冠病毒麻瓜課系列（EP1-EP7）」，優勝分別為聯合報「萬分之一在我家 6個罕病重生的故事」、今周文化事業股份有限公司「"少賺一點沒關係"...他跋山涉水只為把醫療送上門」獲得；佳作為財團法人慈濟傳播人文志業基金會「病毒恐懼愛」、三立集團-三立新聞網「癌症威脅下的健康之道」以及中國時報「原鄉醫》穿越全台最爛道路 埔基守護遠的要命部萿」

廣電類特優為中國電視公司節目中心「愛在偏鄉 醫療不能等」，優勝為華視新聞部「疫戰．穿梭十七年」、財團法人慈濟傳播人文志業基金會「大愛全紀錄_SENSEI生命的那一道光」；佳作為國立教育廣播電臺彰化台「93病房之疫外插曲」、臺灣電視事業股份有限公司「疫起護台灣」、三立電視台「迷途腦世界」。

醫師 新媒體

延伸閱讀

聯合報黑白集／立院把憲法「降級」了

中信銀、聯合報系 金山種千棵樹共續永續環境

願景／中國信託、聯合報系金山種千棵樹苗共創永續環境

第25屆釜山影展亞洲內容 「誰是被害者」成入圍大贏家

相關新聞

聯合報系獲三獎項肯定 台灣醫療報導獎大贏家

中華民國醫師公會全聯會今公布「109年台灣醫療報導獎」得獎名單，聯合報系以「第29屆醫療奉獻獎「孩子的守護神」系列報導（...

PMMA死亡人數達120人 其中20到29歲年齡層最多

法務部今在中正大學青少年藥物濫用預防研討會，公布新世代反毒策略第二期計畫預計投入經費達153億，台灣高等檢察署指出，混合...

樂生照護服務未滿足院民需求 監院要求衛福部檢討

監察委員王幼玲今天說，國家對樂生院民負有照護責任，應尊重院民選擇的生活型態；衛福部的分級照護標準，未能滿足院民需要，應提...

打新世代反毒戰爭 法務部：預計投153億元

法務部今在中正大學青少年藥物濫用預防研討會，發表新世代反毒策略第二期（民國111年到113年）計畫，預計投入經費達153...

加強青少年藥物濫用防制決心 中正大學辦預防研討會

嘉義縣毒品危害防制中心、國立中正大學犯罪研究中心及台灣藥物濫用防治研究學會，今明兩天於中正大學國際會議廳舉辦「2020 ...

積極的自由與消極的自由 中天換照之新聞自由論辯

中天新聞台執照年底屆期，NCC進行換照審議程序，引發若審議結果若不同意換照是否等於打壓第四權、限縮言論自由的論辯。「我不同意你的意見，但我以死捍衛你說話的權利」，在民主的台灣，這種素樸的言論自由主張早已深入人心、無須多做捍衛。

科普列車 實驗環島

科技部與台鐵合作打造「二○二○年台灣科普環島列車」，在車上與車站規畫科學實驗活動，把火車變身為行動科學教室，參與人次預計...

最愛台灣原創力 文化部有獎徵答

選出你心中的台灣原創力，有獎好禮送給你！文化部每年辦理「中小學生讀物選介」，由專業評審選出六百多本適合中小學生閱讀的書籍...

深入山區服務獨居老人 清潔隊員「挑水肥」18年不喊苦

為了向默默守護環境整潔的幕後無名英雄致敬及感謝，環保署將每年10月25日訂為「清潔隊員節」，環保署與地方政府也舉辦表揚慶...

清潔隊員樂在工作 民眾受惠莫忘感謝

「清潔隊員常跟做好垃圾分類的民眾說謝謝，感動民眾的付出！」環保署19日表揚高雄王姓、基隆陳姓、台中邱姓3位清潔隊員楷模，他們經常禮貌感謝民眾配合，不畏艱苦挑運沉重水肥桶，甚至無懼死魚惡臭清理滯洪池及水

臺大管理碩士學分班、法律學分班 報名優惠中

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大學分班程招生中，您絕不能再錯過！ 「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親

十大交通建設 竹縣路網全面升級

解決塞車、創造宜居環境 涵蓋八成鄉鎮 楊文科縣長宣布啟動 新竹縣十大交通建設論壇引言人：新竹縣長楊文科 專題演講一、新竹縣交通整體發展趨勢和策略：鼎漢國際工程顧問股份有限公司副總經理李宗益引言

熱門新聞

陸指控我國斐濟代表處先動手 馬英九：當家不會鬧事

高鐵延伸宜蘭進度大超前讓屏東人眼紅 林佳龍說出原因

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

【重磅快評】日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

陸指我在斐濟沒外交官 馬英九嗆：當然有

馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。