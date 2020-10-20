原鄉也照顧 點線面全改變

新竹縣十大交通建設論壇引言人：新竹縣長楊文科

專題演講一、新竹縣交通整體發展趨勢和策略：鼎漢國際工程顧問股份有限公司副總經理李宗益引言人：縣府交通旅遊處游志祥

二、十大建設的推動與展望：邑菖工程顧問有限公司總經理沈子霖引言人：縣府工務處長林鶴斯

綜合討論主持人：縣府工務處長林鶴斯與談人：交通部公路總局副局長林聰利內政部營建署道路工程組組長張之明新竹縣不動產開發商業同業公會理事長吳國寶台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長張致遠中華大學副校長解鴻年

沈子霖：十大交通建設是楊縣長與工務、交旅處共同討論、盤點縣民需求，檢討過去無數計畫後精闢提出的十大路線，希望透過點、線、面達到全面改變的目標，涵括分散壅塞車流的新闢道路、增加車流量改善交通的道路拓寬計畫、也有避開危險路段的路線、還有提高用路安全的工程，除了硬體交通建設，也有體現人道關懷及增強城市識別的想法與設計，意義深遠。

檢視這十項交通建設涵括面，除了主要區域外，連原鄉也都照顧到，是相當全面的想法與構思，期盼透過一點一滴耕耘，讓全縣的城鄉因交通建設而全面改觀。

以台一線替代道路（新豐—新竹）新闢工程為例，此路段連接新竹工業區、竹北市區及竹科，上下班尖峰時段流量大，台一線竹北段服務水準是Ｄ～Ｆ級，頭前溪橋更惡化為Ｆ級，形成嚴重交通瓶頸，列入十大交通建設推動，預期效益可移轉台一線交通量約三成七至四成二，頭前溪與鳳山溪路段服務水準可從Ｆ級躍升到Ｄ級，還能帶動沿線及竹北的區域發展。

縣內重要風景區內灣地區連外道路新闢工程，增設替代道路從油羅溪橋北側，沿右岸往東銜接到增昌大橋路口，同步拓寬一二○線內灣老街段，紓解老街交通壅塞狀況；五峰鄉縣道一二二線危險路段將改善，最讓民眾垢病的竹科尖峰時刻交通斷點，將透過經國橋道路改善計畫增設南、北向匝道，讓車輛分流提高運輸效能。

打通外環道 搭配公共運輸李宗益：新竹縣工業就業人口成長全台第一，所得也不斷提升，汽、機車相對成長，自然帶來交通問題，交通路網兩條國道是聯外主動脈，與台六十一線都是南北向，東西向快速道路僅只有一條台六十八線，如果如無法銜接國道就形成交通瓶頸，尤其在竹北跟竹東都市計畫發展密度高的狀態下，壓力更大。

新竹縣地形因河流切割、山區阻擋，道路系統都須跨過天然阻隔，形成交通瓶頸，想把人口稠密區及周邊鄉鎮聯結，都須跨河流或繞山區，竹北及交流道的瓶頸路段，塞車可能會超過兩個小時，車流量大時無法疏通，必需透過建設打通，形成替代道路，其他鄉鎮市沿省道發展，人口變多車流也變多，需靠外環道打通，十大交通建設都有涵蓋。

新竹縣未來還有學校、ＡＩ產業園區及竹科三期開發，這些都會帶動就業人口進駐，也帶動汽機車成長，如何把道路的「通」及可行性的「達」規畫完美，並加入公共運輸路網，不管老少都可到所要到的地方，是未來重要課題。

新竹縣未來要面對三個挑戰，包括人口持續增加，產業人口及產業發展需求要被滿足，另外，私人車輛成長，公共運輸的整合需提升，還有道路打通外，需有公共運輸可以搭配，未來公車可朝試辦計畫推動，除了市區銜接的幹支線外，市區內部的「微循環」，偏鄉、觀光公車如何利用？都可向公路總局爭取。

綜合討論爭取中央支持 規劃人流與住宅林鶴斯：十大交通建設經費約需一百五十億元，中央補助地方建設在分期分區規畫上有何建議？對新竹縣有何寶貴意見？

林聰利：縣府提出十大交通建設路網型計畫，對都會與城市交通效益非常大，因計畫龐大，所以要分年分期，有些還要做環評、水保，爭取經費要先盤點計畫必要性與經濟效益，計畫做得好中央就會支持，用地取得及與民眾或環保團體溝通很重要，不同計畫可分別向不同部會爭取經費，成功率較高。

新竹縣地形很極端，有偏遠原鄉也有都會，交通型態迥異，像竹北可能要大量公共運輸，原鄉則需要補助幸福巴士，甚至幸福小黃，這些要整體配套去做，公共運輸需培養乘客，不是一蹴即成，因班次不密集或習慣未養成，就會造成資源浪費，這些未來都可檢討。

張之明：重大建設會衍生其他小型交通建設，都市計畫相對重要，十大建設不能單用道路工程來看，如何達到輸運目的才是整個計畫主要功能，也應考慮人流與住宅部分，怎樣透過交通建設把區域性人口帶到郊區，並有便捷交通路網疏解，期許新竹縣不只著重竹北與竹東開發，應逐漸擴展到其他鄉鎮市的交通需求。

都市計畫區內道路都可跟營建署爭取補助，現在道路開闢最困難是用地取得及民眾抗爭問題，申請計畫有兩個要件，一是完成都市計畫程序，二是先期完成地主溝通協調，想順利讓計畫通過要加強跨域加值，中央對地方補助款逐年調降，以十大建設為例，縣府申請補助要有優先順序，衡量縣庫負擔再提計畫。

林鶴斯：竹科用地供不應求，台積電推動擴建研發中心，科管局也辦理寶山用地第二期擴建計畫將再釋出產業用地，屆時將有更多通勤旅次及住宅需求，針對竹科就業人口產生的通勤交通需求，宜建議科管局及廠商那些對應的交通改善措施，降低對鄰近區域的衝擊。

張致遠：解決交通問題要考慮安全、便捷、符合經濟效益三大因素，建議縣市政府制定獎勵辦法，與園區廠商溝通調撥人力調整上下班時間，配合滾動式檢討，可委託交通管理專家先期規畫再實施，這不是要取代硬體建設，五楊高延伸等還是做，短期就以控制人流紓解。

結合竹科發展 幸福交通是日常林鶴斯：新竹縣尤其是竹北地區近年人口淨遷入數及家戶所得都在前段班，從不動產市場的角度，如何看新竹縣交通規畫或改善措施？

吳國寶：楊縣長提出十大交通建設，大幅改善新竹縣交通網絡，希望中央能全力支持，我年輕時讀明新工專，每天從新竹市到新竹縣新豐鄉上課，當時縣市就曾討論從新竹市武陵路直接開一道橋到明新工專，過了廿年仍無動靜，很高興楊縣長將這計畫納入十大交通建設。

交通建設是地方發展重要命脈，新竹縣市約有八百家建築開發公司，十大交通建設對開發商是最大的利多，大新竹區有科學園區、新竹工業區、台元科區與生醫園區、ＡＩ園區等，解決交通問題相對重要，建議縣府短期以拆除分隔島、調整匝道、智慧儀控等小型工程改善易壅塞路段，節省行車時間，中期以推動十大交通建設健全區域路網，長期則打造連結新竹縣市與竹科的環狀運輸系統及加速推動五楊高延伸、竹北興隆路跨越頭前溪銜接竹市水源街等計畫。

林鶴斯：新竹縣市與竹科密不可分，竹竹科三方在交通建設方面的跨域合作與地方治理有什麼建議？

解鴻年：交通有問題是因地區發展太好，資源來不及挹助，竹竹苗生活圈都圍繞科學園區，縣府十大交通建設涵蓋通勤、遊憩及生活圈道路建設，對解決交通瓶頸提出有效益的策略；交通建設跟土地使用不可分割，新竹縣是以產業為主導的發展，湖口、新豐、竹北台元科區及未來的ＡＩ園區，都會形成新的土地使用，產生新的交通衝擊，展望未來，土地使用結構上要讓「住產」能夠發展出分散式集中。

新竹縣市都在提輕軌，應一起合作，規畫前先以公車代替捷運，做一些示範點進行運具移轉實驗，培養客群，設法提高大眾運輸使用率，才能落實輕軌效益，新竹縣產業人口慢慢轉往高階人力移動，對運輸的需求要快還要有幸福感，十大建設改善交通瓶頸，未來包括自行車、捷運接駁等公共運輸慢行幸福交通還有努力空間，新竹市共享單車使用率高，新竹縣也可推廣，成為共同生活圈，讓很多運具被替代，可應用在旅遊、通勤、通學，有助紓解交通壓力。