十大交通建設 竹縣路網全面升級

解決塞車、創造宜居環境 涵蓋八成鄉鎮 楊文科縣長宣布啟動

新竹縣十大交通建設論壇引言人：新竹縣長楊文科

專題演講一、新竹縣交通整體發展趨勢和策略：鼎漢國際工程顧問股份有限公司副總經理李宗益引言人：縣府交通旅遊處游志祥

二、十大建設的推動與展望：邑菖工程顧問有限公司總經理沈子霖引言人：縣府工務處長林鶴斯

綜合討論主持人：縣府工務處長林鶴斯與談人：交通部公路總局副局長林聰利內政部營建署道路工程組組長張之明新竹縣不動產開發商業同業公會理事長吳國寶台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長張致遠中華大學副校長解鴻年

新竹縣長楊文科：新竹縣近年發展快速，人口、經濟、就業、民生等領域都有亮眼成績單，但隨經濟繁榮、城市進步與人口增長，交通等問題浮現，尤其竹科通勤尖峰時刻及風景區假日車流幾乎動彈不得，道路系統明顯不堪負荷，我請縣府工務處盤點交通壅塞熱區研擬改善策略，擘劃交通建設藍圖，並宣布啟動十大交通建設計畫，要讓交通路網全面升級。

交通問題錯綜複雜，國道竹科、竹北、湖口路段好像隨時塞車，跟竹科產業蓬勃發展有關？寒暑假學生沒上課順暢許多，又跟教育有關？為何尖峰時刻竹科車流回堵到國道？都值得探討，論壇邀產官學透過專業及實務經驗交流、分享，讓工程規畫更完備，交通建設大邁進，創造更宜居的生活環境。

十大交通建設經工務、交旅處與鄉鎮市公所等基層座談並彙整民意規劃出來，也針對觀光旅遊區與就業環境需求區，包括一九九七年規劃卻始終未定案的明新科大到新竹市武陵路橋段，現不僅定案還分三階段進行，將跟台一線一樣具分流效益。

十大交通建設涵蓋竹縣八成鄉鎮，包括新闢台一線（新豐—新竹）替代道路、台六十八線接竹東東峰路工程、湖口交流道增設第二交流道、改善關西鎮道路系統、新闢內灣地區連外道路、縣道一一七線改善工程、改善五峰縣道一二二線四十三點五公里路段及經國橋道路、拓寬新埔褒忠路及新豐台六十一線與台十五線連結道路，總經費一百五十億元，部分計畫已動支第二預備金二千萬元做可行性評估，希望廣納專家意見讓計畫更順暢。