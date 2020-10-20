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評／日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

十大交通建設 竹縣路網全面升級

文 / 新竹縣政府 提供

解決塞車、創造宜居環境 涵蓋八成鄉鎮 楊文科縣長宣布啟動

新竹縣十大交通建設論壇
引言人：新竹縣長楊文科

專題演講
一、新竹縣交通整體發展趨勢和策略：
鼎漢國際工程顧問股份有限公司副總經理李宗益
引言人：縣府交通旅遊處游志祥

二、十大建設的推動與展望：
邑菖工程顧問有限公司總經理沈子霖
引言人：縣府工務處長林鶴斯

綜合討論
主持人：縣府工務處長林鶴斯
與談人：
交通部公路總局副局長林聰利
內政部營建署道路工程組組長張之明
新竹縣不動產開發商業同業公會理事長吳國寶
台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長張致遠
中華大學副校長解鴻年

新竹縣長楊文科：新竹縣近年發展快速，人口、經濟、就業、民生等領域都有亮眼成績單，但隨經濟繁榮、城市進步與人口增長，交通等問題浮現，尤其竹科通勤尖峰時刻及風景區假日車流幾乎動彈不得，道路系統明顯不堪負荷，我請縣府工務處盤點交通壅塞熱區研擬改善策略，擘劃交通建設藍圖，並宣布啟動十大交通建設計畫，要讓交通路網全面升級。

交通問題錯綜複雜，國道竹科、竹北、湖口路段好像隨時塞車，跟竹科產業蓬勃發展有關？寒暑假學生沒上課順暢許多，又跟教育有關？為何尖峰時刻竹科車流回堵到國道？都值得探討，論壇邀產官學透過專業及實務經驗交流、分享，讓工程規畫更完備，交通建設大邁進，創造更宜居的生活環境。

十大交通建設經工務、交旅處與鄉鎮市公所等基層座談並彙整民意規劃出來，也針對觀光旅遊區與就業環境需求區，包括一九九七年規劃卻始終未定案的明新科大到新竹市武陵路橋段，現不僅定案還分三階段進行，將跟台一線一樣具分流效益。

十大交通建設涵蓋竹縣八成鄉鎮，包括新闢台一線（新豐—新竹）替代道路、台六十八線接竹東東峰路工程、湖口交流道增設第二交流道、改善關西鎮道路系統、新闢內灣地區連外道路、縣道一一七線改善工程、改善五峰縣道一二二線四十三點五公里路段及經國橋道路、拓寬新埔褒忠路及新豐台六十一線與台十五線連結道路，總經費一百五十億元，部分計畫已動支第二預備金二千萬元做可行性評估，希望廣納專家意見讓計畫更順暢。

新竹縣政府舉辦十大交通建設論壇，邀產官學透過專業及實務經驗交流、分享，讓工程規劃更完備。 圖／新竹縣政府 提供
新竹縣政府舉辦十大交通建設論壇，邀產官學透過專業及實務經驗交流、分享，讓工程規劃更完備。 圖／新竹縣政府 提供

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