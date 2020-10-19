承諾開會卻「暫緩」 搶救大潭今到農委會「拍桌」抗議

今年6月4日總統蔡英文開啟藻礁保育溝通平台，之後溝通會議無交集，當時農委會主委陳吉仲攬責承諾要在最短時間召開「類聽證會」，卻在會議召開前一天通知「暫緩」、臨時喊卡；環團認為，整個過程是政府失信與行政效能差，應受最嚴厲譴責。

「公開道歉！ 」搶救大潭藻礁聯盟及多個民間團體今天到農委會「拍桌」抗議，因為過去總統蔡英文說，政府有雅量，第一次聽不到可以大聲點，第二次再聽不到可以更大聲點，第三次再聽不見，可以拍桌子，因此還團今天到農委會拍桌，甚至翻桌表達不滿。

環團除了要求農委會公開道歉外，也請農委會報請總統府，中油第三天然氣接收站應該立刻停工；並且要立即確認第五次會前會的時程，才能確認類聽證會是否可以如期召開。

農委會企劃處長莊老達表示，大潭藻礁政府無非是希望在國家重大建設與環境保育可以取得最大共識，原先與環團討論，最近農委會議題很多，藻礁議題政府會用最大誠意解決問題，相關事宜會呈報給長官知道，同時也會找最適當的時機與環團溝通。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，為了搶救大潭藻礁，這已經是第115次記者會，他們已經大聲很多次，已經忍無可忍要來拍桌，選擇農委會是農委會作為類聽證會的主辦單位，明明9月29日的會前會已經說好，一周前會把開會通知發給所有出席者，但完全沒有接到，到最後協調過程不接電話、不回應請求，這樣的徵詢也不回答，到上周五下班時間才發了電子郵件，說明本周有很多美牛美豬質詢，各級主管無法擔任主持人，因此暫緩辦理。

台灣公民參與協會理事長何忠勳表示，他早在兩周前提醒過，這是可預防的事情，不是行政輕忽就是刻意延誤，以拖待變、不了了之，民進黨是否嫌票太多或NGO難搞，不差這些選票嗎？