私有車位也被檢舉 阿善哥：我痛苦更深

民眾交通違規檢舉變成許多人的夢魘，但有人真的很無奈。車停在自家門口車位，因為車位和巷道間突然被畫設的一條紅線，開始阿善哥的噩夢，有時車輪略擦邊，就讓阿善哥一年之內接到10來次罰單，最後只能請求司法救濟。曾有法官提醒，民眾檢舉交通違規，已造成許多不良影響，須加以限制。

●住了40年門外變紅線 一年10來次罰單拿到心累

走到阿善哥家門前，一台小車緊靠，車牌與圍牆「零距離」，主駕側與家門尷尬相依，右後輪壓在沒有紅線的溝蓋上，後側雨刷夾著判決書。

阿善哥在台北市大安區自宅住快40年，過去從事媒體工作老是晚下班，為了不耗時找車位，一次動念，趁著整修老房子，將圍牆退縮藉以停放自家車。但幾年前有日醒來，突變成「我家門口有紅線」，檢舉達人也出動，一勞永逸變成了每年10來次罰單拿到心累，「我痛苦更深。」

阿善哥說，起初相安無事，自家車續停家門，4、5年前才突然開始被檢舉，因壓線情節輕微，每次都被裁罰300元，考量工作忙，想說罰錢了事，並更小心翼翼將車捱緊家圍牆。

但檢舉達人鍥而不捨，一年就被罰了10來次，阿善哥請教當地派出所，獲得的答案是，阿善哥的狀況不會影響交通，但收到檢舉，不罰可能反被檢舉圖利、瀆職，建議若想解決此事，應試看看行政訴訟。

●一次失手刮到車 烤漆比罰單還貴83倍 終於決定走法律途徑

媒體業生活繁忙，阿善哥當時仍先選擇在罰單與繳錢的循環中度過，車子也越換越小台，但檢舉仍未停歇。

阿善哥眉頭皺緊地說，每晚都像考駕照，讓車緊捱圍牆，避免沾到門口紅線，可技術再老練，還是不慎刮到車子鈑金，結果烤漆費用比300元的罰單貴上83倍。

「3片整個烤下來將近要2萬5千元，比被罰還貴，我受了這個刺激，覺得真的不行。」阿善哥決心與台北市交通事件裁決所對簿公堂。

阿善哥對著法官陳述，當初退縮房子改做停車位，盼減少公家機關麻煩，卻遇上檢舉達人緊盯，只好將大車換小車，檢舉仍不停，雖可體諒警員依法開罰，但頻繁檢舉的狀態真的合理嗎，法律溫度究竟何去何從？

●行政訴訟扳回一成 平靜才一年餘 檢舉罰單又來…

最終法官判原處分撤銷，並在判決書中引用大法官釋字第689號，認為阿善哥一家可說長期遭監看，檢舉人已明顯侵害到隱私權。

相安無事一年餘，阿善哥今年甫退休，正要清幽，檢舉再度出現，除二度走上法院，也決議將判決書貼在車後，並請里長、交通局會勘，做出紅線可繪至水溝蓋另一側的結論，藉以解決壓線危機。