萬里蟹狀態百百種，螃蟹達人教你挑螃蟹

海鮮海味是上天給予人類最幸福的食物，尤其是甲殼類食材，Q彈鮮嫩鹹香的白肉藏厚厚的背甲裡，讓人看到就想撬開牠品嚐最天然的鹹香味；但是挑選甲殼類及海鮮最大的問題就是無法就外觀直接探知殼下的肉質是否多汁飽滿，新北市政府特別找到螃蟹達人教你看螃蟹，品嚐螃蟹不走眼！

螃蟹達人雪梅姐手持剛蒸好的萬里蟹，邀請大家來野柳吃螃蟹。 圖／新北市政府農業局 提供

螃蟹達人秘技，三點蟹最好挑，石蟳最好吃也最不好說在地知名螃蟹達人雪梅姐說，自己丈夫就是捕蟹船主，以他30年的眼光不藏私一次傳授達人秘技，愛吃萬里蟹民眾可不要錯過了。雪梅姐說，萬里蟹有三種，花蟹、三點蟹及石蟳，最好判斷品質的就是三點蟹，因為三點蟹殼薄可透光，挑選三點蟹第一步驟，步足是否堅硬，一般剛換殼的萬里蟹，肉質可不怎飽滿，所以殼硬為第一優先，第二是拿高三點蟹對光照，藉由光的透射，可以清楚看到三點蟹背甲前緣陰影，那是膏黃等生殖腺位置，陰影最多，多數代表膏黃肥滿，是經驗老饕的秘訣；花蟹就比較見仁見智，除了要求腹甲與步足堅硬，掂起來要有重量外，另外漁民還會比較喜歡花蟹腹甲越白越乾淨的個體，以在地眼光來說，個體腹甲越白的，肉質最甜；石蟳是最難判斷品質的蟹種，也是漁民最喜歡吃的隱藏菜單，石蟳為萬里蟹三種中產量較少，體型最小也是價格最便宜蟹種，但也因為他殼太厚不好判斷肉質飽不飽滿，只好透過腹甲堅硬度去猜測，是三種裡面最難判斷的蟹種，可是雪梅姐可以打包票，石蟳肉質Q彈，風味濃郁，沒吃過石蟳的民眾，吃一次肯定愛上石蟳特有鮮味。

紅通通剛蒸好的萬里蟹，彷彿就是在告訴你，我很好吃！ 圖／新北市政府農業局 提供

在地蒸煮超特別，米酒直接加水裡！？萬里蟹以清蒸最能提出鮮甜味，而雪梅姐長年經營熟蟹宅配，蒸煮螃蟹自有一道流程，先將螃蟹以冰水凍暈萬里蟹，解繩稍做刷洗，之後以背甲朝下的方式堆疊萬里蟹，然後將薑片不論是鍋內外豪邁的丟下去，最後再以灑整杯米酒，最特別的是，雪梅姐連外鍋水都放米酒，他表示這樣蒸螃蟹還會多一股酒香，美味非常，知道的民眾可一定要試試；另外無法自家烹調的民眾也可以到野柳假日市集購買活蟹再請漁村媽媽代客蒸煮，現場或是帶回家享用都超讚！

蒸煮前雪梅姐毫不猶豫將米酒揮灑到萬里蟹鍋內外。 圖／新北市政府農業局 提供

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