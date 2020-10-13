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支持綠獎參賽團體 網路投票抽綠獎品

聯合新聞網 / 台北訊

2020年第五屆「綠獎」徵件活動已進入網路人氣獎投票階段，即日起至10月26日，每天都可以投票支持三項最喜歡的綠獎生態保育計畫，幫助喜歡的環保團體獲得1萬元的網路人氣獎金。請大家至官網投票支持喜歡的參賽者，並且截圖，於綠獎FB粉專留言，就有機會抽得「創意綠獎品」。

獎品包括：OFoodin食物袋1名、OFoodin全矽膠折疊餐盒1名、OFoodin夜市袋1名、卡娜赫拉馬克杯組20名，以上獎品1人至多1份或1組。詳情請看https://ecoechoaward.com，或追蹤綠獎粉專：https://www.facebook.com/ecoechoaward/

綠獎每年向環保團體徵求最具永續價值，最具落實力度的生態環境計畫，活動包括網路人氣獎，此獎總獎金新台幣5萬元，即在綠獎官網獲投票數最高的前五個單位可獲獎，獎金各為新台幣1萬元，同時藉由網路票選，讓大家一起關注環境生態。

活動期間，每人限用一個Facebook帳號投票，一天限投給三位參賽者，一個帳號在臉書至多有一次抽獎機會，在官網每天至多可以投三票，但不能重複投給同一位參賽者，投票只有三個簡單步驟：

❶ 至綠獎官網投票 https://ecoechoaward.com

❷ 截圖投票畫面，至綠獎粉專抽獎貼文下方留言 https://www.facebook.com/ecoechoaward/

❸ 標記2位朋友，並留言「@朋友A @朋友B 快到綠獎官網投票支持＠團體名稱！」

今年參與綠獎的企業夥伴有八家，包括3M、宏瑞制程工業、漢民科技、智原科技、愛德華先進科技、漢科系統、台塑勝高科技、以及東京威力科創；並由聯合報系有故事公司、聯合報系文化基金會協辦，由知名專家學者共同組成評審團，評選機制客觀公正。綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。

投票 有故事 生態保育 夜市

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