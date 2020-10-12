德廠授權三千萬劑疫苗 指揮中心：最快明年初打得到

台灣東洋藥品今天宣布取得德國BioNTech（BNT）新冠疫苗授權最多3000萬劑，東洋將與台灣主管機關協商。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，BNT可能明年初可以打得到，也證實東洋簽約前已告知指揮中心，指揮中心也很願意跟國內廠商協商，指揮官的態度就是要「超量購買」。

莊人祥表示，協商過程需要了解療效、安全性、保存期限等資料，也要視國內符合冷鏈保存條件的容量，才能決定採購數量。BNT疫苗儲存與運送須保持零下70度，但解凍後放在攝氏2至8度的冰箱裡可以保存五天。

莊人祥表示，雖然BNT新冠疫苗是冷鏈要求比較高的疫苗，但台灣一定有零下七十度的冰箱，利用乾冰等設備也可以達到，只是因為保存設備特殊，不太可能像公費流感疫苗有這麼多院所可以打，勢必要集中於某些地點接種。

莊人祥表示，指揮官的態度就是朝「超量購買」的方向走，所有相關的疫苗都會去談談看。目前不只BNT來與我方洽談，但基於保密協定，不能透露還有哪些廠商。