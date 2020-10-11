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聯合報一周大事10/04~10/10

聯合報 / 綜合報導
手搖飲熱量偏高，引發肥胖問題，食藥署昨公告標示新制，明年一月起手搖飲商家均須清楚標示「總糖量」、「總熱量」。 記者侯永全／攝影
手搖飲熱量偏高，引發肥胖問題，食藥署昨公告標示新制，明年一月起手搖飲商家均須清楚標示「總糖量」、「總熱量」。 記者侯永全／攝影

國內

5日：衛福部食藥署公告，明年元旦起，手搖飲均需清楚標示總糖量和總熱量，標示不實者，最高可罰400萬元。

8日：金防部烈嶼守備隊戰車連演訓時發生一起戰車翻覆意外，造成一死一傷，車長林楷強中士不幸殉職。

10日：蔡英文總統在國慶演說表示，台灣經濟的前景，有賴於區域的和平穩定。「示弱退讓不會帶來和平」。

國外

6日：美國國務卿龐培歐在東京與日本、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」（Quad），尋求對中國大陸採取一致立場。

7日：美國副總統候選人辯論會在猶他州鹽湖城登場，現任副總統潘斯與民主黨籍副總統候選人賀錦麗針對疫情、經濟、稅務、貿易及健保等五大議題交鋒。

7日：共機頻頻擾台，美國國家安全顧問歐布萊恩警告中國大陸，切勿嘗試以武力奪取台灣。

潘斯 疫情 健保

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