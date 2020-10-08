連假出遊隨手拍 Switch大獎帶回家

國慶連假出遊，隨手拍照竟然可以賺到一台價值近萬元的Switch？沒錯！經濟部工業局普及智慧城鄉生活應用計畫舉辦「翻轉生活，看見改變」攝影徵件，邀民眾用相機記錄生活改變，10月14日起開放作品上傳，除Switch、Apple Watch等大獎外，參加票選還有機會喝免費咖啡！

經濟部工業局普及智慧城鄉生活應用計畫舉辦「翻轉生活，看見改變」攝影徵件。 圖／聯合新聞網新聞照

6大主題、18項服務隨你選

攝影徵件活動精選6大類別：樂活慢老 / 輕鬆保育 / 輕快旅行 / 從容通勤 / 靈活消費 / 自在學習。民眾可從中選取有興趣的主題，挑選台北轉運站智慧行動票證、新竹AR英語動物園、馬祖智慧綠能旅遊等18項智慧服務，從中選一拍照上傳體驗照片，並撰寫簡短文字，即取得參加機會。

「翻轉生活，看見改變」攝影徵件內容。 圖／聯合新聞網新聞照

例如趁連假帶一家大小到新竹動物園遊玩，拍下親子透過AR互動認識園內動物英文，邊玩邊學習的照片，再寫下簡短心得，上傳活動網站即完成。或是使用「TBS臺北轉運站」app返鄉搭車或是到外縣市旅遊，並拍下您使用這項服務的照片，再與文字一起上傳至活動網站即可完成!

(左圖)在新竹動物園，開啟「LiveAR Zoo」app, 並使用 AR 相機與動物合照。(右圖)使用「TBS臺北轉運站」app返鄉搭車，使用情境照。 圖／聯合新聞網新聞照

10月14日徵件起跑、超優獎項等你拿

「翻轉生活，看見改變」攝影徵件將於10月14開跑，活動共分｢徵照上傳、線上投票｣兩階段，第一階段徵照上傳為10月14日至11月3日止。

11月9日起將進行第二階段人氣票選，依投票結果選出特優、優選和佳作作品，可獲得 Switch Lite、Apple Watch Nike 智慧手錶、超商禮卷500元等大獎；參加線上票選者，也有機會獲得冰咖啡兌換券。

作品上傳與票選請上「翻轉生活，看見改變」智慧城鄉攝影徵件活動網站：https://event.udn.com/2020smartcity/ (10/14正式開放)