副人事長：從「開後門」思考聘約人員草案 改革路難走

行政院人事行政總處副人事長懷敍今天表示，「聘約人員人事條例」草案目前在徵詢各界意見中，未來若經立法院審議通過，進用人員不會變成公務員，也不是要取代公務員，希望大家不要從「開後門」、「有弊端」的角度去思考，如果每件事都從這樣的角度思考，那改革之路一步也走不下去。

考選部今天舉辦「新思維新方向－如何考選現代政府所需的治理人才」研討會，下午最後一場綜合座談，由考試院秘書長劉建忻主持，考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、保訓會主委郝培芝及懷敘回答現場及線上參與者提問。人事總處擬「聘約人員人事條例」草案引發討論，今天有線上參與者提到關於草案的疑慮。

周志宏說，廣義來說，公務員本來就不只二元，而是多元，整個政府人事除了核心常任文官，還有很多非考試進用的，只是比重和用人彈性的問題，以及用人是否公開透明、被信賴，考試最大的問題就是用人機關無法挑選適合的人才，這牽涉到用人機關是否能在選才時參與。

周志宏說，一個制度本來就應該有彈性，有彈性就要多元，一個國家不可能只有一種任用體系和管道，問題應該在於比例是否放寬及調整。

懷敘表示，政府機關就是多元進用，但這幾年他們發現適用的法規太多了，會造成管理及執行上的問題，因此因應這樣的需求，提出草案希望做統整處理，條例未來若經立法院通過，進用人員不會變成公務員，也不是要取代公務員。

懷敘說，希望有新思維，可以換位思考、突破框架，看問題時盡量往正面的角度看，草案目前還在徵詢外界意見中，很樂於接受不同意見，但不要每件事都先從「會開後門」、「會成為弊端」等角度來想，否則連一步改革的路都走不下去。