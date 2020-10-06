數位身分證強調晶片台積電製 網揶揄：殺雞用雄三飛彈？

內政部將在明年7月換發數位身分證，對於外界質疑的個資疑慮，內政部長徐國勇今日上午拍胸脯保證晶片用「台灣的神山台積電所製造」，後續也將確保人民個資，對此有批踢踢網友好奇數位身分證是使用幾奈米製程，畢竟身分證晶片需要用到台積電，「會不會殺雞用雄三飛彈」。不少人也認同，認為系統外包、卻說晶片是台積電出廠，無疑是拿台積電抬轎。

數位身分證預計明年一月會在部分縣市試行換發，內政部長徐國勇表示「會用最嚴格的態度和最嚴格的方式來保護大家的個資」，消息傳出後不少網友好奇數位身分證中的晶片是幾奈米製程、又是哪個IC設計廠商，指大廠台積電已經很忙了，甚至表示「一個身分證晶片用到台積，會不會殺雞用雄三飛彈？」，揶揄政府單位不知道晶片有設計和製造之分。

網友表示，影響資安的系統與使用哪間廠的晶片毫無關聯，笑稱「安全性和製造有啥關係，要也要看是誰設計的」，而身分證使用的晶片找上先進製程的台積電無疑是大材小用，指出晶片做出來還是要用資料庫寫入資料，因此「加密和資料庫才是重點」，玩笑比喻「講的好像開賓士就不會出車禍一樣」，認為拿台積電晶片替數位身分證抬轎，是想要做出「三奈米製程身分證」嗎？

台積電晶片被拿來當做掃除「數位身分證個資疑慮」的工具，不少網友對這做法嗤之以鼻，感嘆「台灣的未來居然是掌握在這種人手上」，表示台積電製造與後端的資料管理是兩碼子事，對於台積電被拿來當擋箭牌感到惋惜，而政府官員製造和設計不懂就算了，還誤導人民，對此直搖頭。