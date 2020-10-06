調查局贈印太7國奈米毒品快篩試劑 共打犯罪

調查局表示，泰國、越南等印太7國貴賓今天上午參訪調查局，局長呂文忠致贈卡西酮類奈米毒品快篩試劑，並就共同打擊跨境犯罪相關合作交換意見，期望攜手共進互惠。

法務部調查局新聞稿指出，近年卡西酮類合成毒品濫用情形嚴重，調查局專利研發「奈米毒品快篩試劑」，能在數秒內迅速檢測摻有卡西酮的新興合成毒品，提升第一線執法人員鑑判能力，成為打擊毒品犯罪利器。

調查局表示，繼日前贈送帛琉等7國駐台大使奈米毒品快篩試劑，今天則邀請泰國、越南、印尼、菲律賓、印度、馬來西亞、新加坡等印太7國駐台人員參訪調查局，共享研發成果，推升打擊毒品犯罪能量。

呂文忠親自接待7國來賓，就共同打擊跨境犯罪交換意見；調查局鑑識科學處專家則展示試劑使用方式，顯示試管內的試劑一接觸到卡西酮粉末立即產生化學反應，在紫光手電筒照射下，呈現混濁白或無色；反之，試劑接觸非卡西酮粉末則呈現粉紅色，充分顯現試劑低誤判率及高靈敏度的優點。

新聞稿另指出，調查局去年分別與泰國緝毒局、越南海關反走私局、馬來西亞皇家警察肅毒局合作，破獲多起毒品走私案件，緝毒成果豐碩。

調查局表示，目前在泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸及印度都派駐法務秘書，與當地執法機關聯繫合作密切，前述駐外法務秘書也將贈予駐在國對等機關奈米毒品快篩試劑，強化打擊跨境毒品犯罪效能，透過國際合作共同將毒品阻絕於境外，達到「拔根斷源、阻絕供給」的目標。