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【解惑Q&A】數位身分證跟傳統身分證有什麼不同？ 可以不換嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
內政部原訂10月起換發數位身分證，可望結合健保卡、自然人憑證等資料，受疫情影響延後。圖／聯合報系資料照片
內政部原訂10月起換發數位身分證，可望結合健保卡、自然人憑證等資料，受疫情影響延後。圖／聯合報系資料照片

新式數位身分識別證（New eID）原訂今年（2020）10月全面換發，受新冠肺炎疫情影響，延後至明年（2021）7月全面換發。內政部長徐國勇昨天在立法院表示，「國民身分證全面換發辦法」規畫明年1至6月在澎湖縣、新竹市及新北市進行小規模試行換發作業，7月啟動全面換發作業

數位身分證與現有的身分證一樣是卡片式的證件，作為身分確認之用，換發後與舊身分證又有什麼樣的區別？一定要換發嗎？以下整理9大QA：


內政部表示是為提升及強化防偽變造，保障民眾身分財產安全，同時配合數位化時代及國際潮流與世界接軌，使民眾享受更便利的服務。

數位身分識別證規劃結合「國民身分證」自然人憑證，民眾免臨櫃、免奔波、免提書證、免填寫、不受時空環境限制，可隨時辦理業務（如護照簽證、國民年金、公投聯署、勞保、稅務等16項）。

圖／取自內政部戶政司全球資訊網
圖／取自內政部戶政司全球資訊網


外觀採塑膠卡材質，以PC(聚碳酸酯，Polycarbonate)材質為首選，採用多層加壓熱融合方式製卡，具有無法被剝離之防偽特性，可用雷射蝕刻方式提升防偽強度，耐用度佳，平均使用壽命可達10年以上。

圖為新式數位身分證的樣式（非定稿）。圖／取自內政部網頁
圖為新式數位身分證的樣式（非定稿）。圖／取自內政部網頁

不同於傳統身分證上列有姓名、出生日期、發證日期、個人大頭照、性別、身分證字號、父母名字、配偶名字、役別、出生地、住址共11個欄位，數位身分識別證「卡面資料」比現行國民身分證大幅減少。

正面：姓名、身分證字號、出生日期、個人大頭照

背面：結婚狀態、製證日期、應換領日期、證件號碼條碼、身分證字號條碼、機讀區（MRZ）

圖／取自內政部戶政司全球資訊網
圖／取自內政部戶政司全球資訊網

父母名字、配偶名字、役別、出生地、住址等個資，則儲存於晶片內，須授權才可讀取。卡片上方印有中華民國國旗與「中華民國國民身分證 TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA」「NATIONAL IDENTITY CARD」字樣。


（1）增加晶片防偽辨識：

讓個資呈現最簡化、加密保護最優化，證件版面簡單清爽、登錄免手寫。內政部長徐國勇上午表示，晶片是由「台灣的驕傲、台灣的神山」台積電所製造的。

（2）自動保護機制：

輸入錯誤密碼達3次時，將自動鎖卡。若晶片被移除，會清除所有內容與通道，使用ID時也不會在憑證中心留下任何紀錄。

卡片掛失後將自動提列至廢止，避免遺失卡片遭人認冒用。

（3）晶片內資料分區保護：

防偽功能更高，透過授權才能取用（公開區需輸入讀取碼才可讀取、加密區則需經本人同意並輸入密碼、需用機關須先向內政部申請，經內政部審核同意後，始可讀取加密區特定欄位資料）。

圖／取自內政部戶政司全球資訊網
圖／取自內政部戶政司全球資訊網

（4）未來增加：

綁定手機─讓身分證虛擬化，如同使用行動支付、行動悠遊卡等方式，由中央研發APP，民眾註冊後，在需使用身分證時，APP即可顯示身分證條碼。

通關使用─國際民航組織（ICAO）機讀旅行證件，民眾凡搭乘國內班機，或是入境國內時，即可持身分證取代護照，讓國內通關更加便捷。

結合駕照、健保卡─未來各機關資安條件搭配調整，會與各機關合作。


換發對象為全國國民，約為2,359萬人。原訂今年10月換發，受新冠肺炎疫情影響，延後至明年（2021）7月全面換發，並將於明年1至6月在澎湖縣、新竹市及新北市進行小規模試行換發作業。


戶政事務所將依轄區人口數排定換證時程並對外公告，也會發送通知給民眾，通知民眾換發時間及配合事項。


全面換證期間的換證費由政府負擔(限原領有94年版舊證換領NeweID者及初領New eID者)，但民眾領取 New eID 後，因改名等因素導致版面資料異動而須換證或遺失須補證者，仍需收取費用。


內政部表示，維持現行全國一致是必要的，內政部將公告舊版身分證停止使用日期，屆時舊版身分證將無法使用。


紙本身分證 vs 數位身分證草案 收費

紙本身分證：

初領：50元

換發：50元

補發：200元

數位身分證草案：

初領：免收規費

換發：300元

補發：900元

領取數位身分識別證後，因「改名」等因素導致版面資料異動而須換證，或是「遺失須補證」者，都需收取費用。前者收取新臺幣300元，後者收取 900元。遺失卡片民眾可撥打內政服務熱線1996，也可以到戶政司全球資訊網掛失或至任一戶政事務所進行掛失即可。


數位身分證之卡面存放於晶片之隱私資料也跟現行紙本身分證相同，依據不同層級採取相對應之資安防護措施，例如公開區需輸入讀取碼才可讀取，加密區則需經本人同意並輸入密碼，而需用機關須先向內政部申請，經內政部審核同意後，始可讀取加密區特定欄位資。

如民眾擔心政府監控、對個資疑慮，或沒有使用網路身分的需求，可選擇關閉自然人憑證功能。關閉後，仍然能使用數位身分識別證實體卡以及晶片資料功能，與現行國民身分證使用方式相同。

內政部長徐國勇表示，外界對於個資的疑慮，「會用最嚴格的態度和最嚴格的方式來保護，我們會一一說明，所以個資這部分請大家不必擔心」。

身分證 個資 新冠肺炎 徐國勇 資安 台積電 自然人憑證

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