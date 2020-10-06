民眾黨團：18歲公民權修憲提案完成連署

台灣民眾黨團總召賴香伶今天表示，民眾黨對於修憲有18歲公民權、廢考監與降低修憲門檻等三大主張，其中18歲公民權的修憲提案已獲得跨黨派立委連署，達到門檻送至議事處；希望朝野共同努力，完成這個歷史性任務，也呼籲兩大黨不要借題發揮，夾帶可行性太低或實質意義不大的議案，造成修憲破局。

民眾黨團副總召張其祿表示，距離上次修憲委員會的組成已經5年了，自從修憲權回歸立法院以來，這次最接近成功，如18歲公民權幾乎已是朝野共識，希望這次能完成修憲；民眾黨希望以務實的態度，處理修憲問題，不願把問題複雜化。

張其祿說，三權分立是當前各國政府組織運作的基本原則，且考試院目前的職權，有許多已在行政機關進行，監察院也有許多職權理應歸由國會職掌；以目前的制度設計，監察院根本無法有效監督與糾舉行政權。

張其祿指出，憲法是國家基本大法，不宜輕動，但也不能把修憲門檻訂太高，致使無法與時俱進；這次的修憲委員會若能把修憲門檻適度降低，將有利於國家合理運作。

張其祿表示，黨團提出的修憲版本，納入公民修憲提案，以深化民主。張說，由於當前人民教育水平普遍提高，網路發達和資訊自由，民眾資訊吸收度快、範圍廣，為了讓民眾參與修憲或一般法律提案，門檻更應降低，大眾的智慧甚至可以比113位委員更高超，希望朝野各黨正視人民的修憲權利，共同完成這項倡議。