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高鐵延伸宜蘭路線三方案 C案路線最短但衝擊翡翠集水區
高鐵延伸宜蘭路廊規畫方案的期末報告將在年底前出爐，據了解，交通部鐵道局規畫提出A、B、C三條路廊方案，行車時間都在13到15分鐘之間，其中路線最短的C案對環境衝擊大，環評恐難過關，未來有可能在方案A、B之間擇一。
高鐵延伸宜蘭案於今年7月提出期中報告，11月底前期末報告出爐，依照初步規畫構想提出三個方案，方案A全長56.4公里，沒有經翡翠水庫集水區；方案B全長54.1公里，其中有3.8公里經過翡翠集水區；方案C全長45公里，其中有11.6公里通過翡翠水庫集水區。
立法院交通委員會5日到宜蘭考察交通建設，地方人士關心高鐵延伸宜蘭的路線方案，根據鐵道局簡報，路廊自南港車站延伸汐止後，行經平溪區、坪林區、宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉，至宜蘭地區後設置高鐵車站，有助於舒緩台鐵假日一票難求及國5壅塞問題。
交通部長林佳龍及立委陳歐珀都認為，3個方案從南港到宜蘭的行車時間只要13到15分鐘，但因考量對環境衝擊，涉及是否經過翡翠水庫集水區，雖然方案A與B的路線遠一點，但若能繞過集水區，爭議會比較小。
方案C對環境衝擊較大，環評的難度高，恐怕不易過關，目前以擦邊通過集水區B案及另一條遠離集水區的A案，這兩條路廊的出線機率較高。
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