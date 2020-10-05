自家訓練中心安檢未過 消防署：年底前改善

中央社 / 台北5日電

民進黨籍立委沈發惠指消防署訓練中心消防安檢連5年不合格，內政部長徐國勇坦言「漏氣」將親自督導改善。消防署今晚表示，現已完成5項缺失改善，剩餘6項估今年底前完成修繕。

立法院內政委員會今天進行業務報告並備詢，沈發惠質詢指出，訓練中心消防安檢長期嚴重違規，民國105至109年間的消防安檢都不合格，今年度更高達11項違規，迄今只有4項完成改善；徐國勇答詢「認真說，這個很漏氣」，他會全力處理，親自督導改善。

對此，消防署今晚發布新聞稿回應，已深自檢討，各項消防安檢缺失均在持續改善中，會加快進度完成改善，務使各項消防安全設備發揮正常功能。

消防署指出，訓練中心面積廣達109公頃，並有多棟建築物及模擬設施，所設置消防安全設備眾多，自99年啟用至今，每年均依消防法令規定，委託消防設備士檢修消防安全設備及向南投縣消防局辦理申報作業，經查消防安全設備檢查，啟用後至103年均無缺失。

另，104年有「室內消防栓設備」及「緊急照明設備」故障部分，均依規定維修汰換。

消防署表示，105至109年因消防管線、幫浦、火警自動警報設備等系統設備複雜且逐漸老舊，所以陸續出現故障情形，針對歷次檢修申報所發現故障待修項目，除已積極爭取經費進行修繕或改善外，因維修汰換所需費用逐年升高，所以今年開始在年度預算編列所需修繕或改善經費，並著手進行相關改善。

消防署說，訓練中心目前依南投縣消防局限期改善消防安全檢（複）查項目，已完成滅火器、自動撒水設備、火警自動警報設備、連結送水管、消防專用蓄水池等5項缺失改善。

此外，其餘項目包括室內消防栓設備、緊急廣播設備、標示設備、避難器具、緊急照明設備、排煙設備等6項涉採購招標作業，將於今年底前完成修繕，以提供安全的訓練環境及場所。

安檢 徐國勇

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消防訓練中心安檢連續5年不合格 徐國勇：漏氣

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