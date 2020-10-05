設計展限定口罩、風扇還有新竹獸徽章 市長林智堅開箱最潮設計包

2020台灣設計展中秋連假開展引話題，其中市長林智堅準備專屬「設計包」致贈各來訪縣市首長，包括鄭文燦、侯友宜、陳其邁，引網民暴動直呼「想要！」林智堅表示，設計包內含有登入設計展專用的螢光綠粉口罩、新竹獸徽章，展區攻略手冊，令人驚喜的是還有一台白色小風扇，呼應設計展「人來風」主題，也象徵新竹風城為每位旅人吹起「設計風」。

圖／主辦單位 提供

林智堅市長今開箱設計展為貴賓準備的最潮設計包，外觀透明的格狀包包，其實是「竹科工程師的指定包款」，因工程師出入無塵室時，須檢查全身裝備，半透明包包能夠透視隨身攜帶物，且便於攜帶、容易取得，也因此成為竹科人「出任務」必備的好夥伴。

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林智堅市長表示，設計展以此工程師包款為原型，結合設計展主視覺的「新竹獸綠」，全面客製化，將全透材質改為霧透，連揹帶、扣環都是特別搭配，側面也特別保留卡夾功能，搭配2020台灣設計展logo布標，為這組傳說中的工程師指定包再添實用性。

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而這最潮設計包裡還有設計展的獨家口罩，螢光綠粉相間的外觀，配上本次主視覺設計師葉忠宜的設計logo，戴上設計展口罩馬上變成全場焦點！此外，還有設計展「小風獸」與「新竹獸」的紀念徽章，除了這些時尚小配件，林智堅市長還在設計包裡準備了一瓶水與設計展區攻略手冊，讓每位到訪的旅人感受到新竹市的貼心，也能好好逛遍設計展，不錯過任何一個作品。

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此外，令人更驚艷的是，設計包裡還有一台白色小風扇，林智堅市長說，因新竹是風城，也呼應設計展主題「人來風」，所以花了小巧思為旅人準備一台小風扇，盼在這樣夏末秋初的季節在全台吹起一股「設計風」，讓每個人都看見設計力可以如何改變一座城市，設計力也能為民眾打造更好的生活品質。

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市府表示，2020台灣設計展主打「整個城市都是展區」，要讓民眾漫步中體驗「看展即旅行」，新竹公園展區主打科技互動，舊城區展區則主打市集與古蹟風貌，由一條綿延2公里的步行軸線串連，還有6條導覽路線、全部12個展館，邀請民眾中秋與國慶連假Check in新竹。