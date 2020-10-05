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勞保年金擬砍3成？許銘春：絕非事實 籲勿信謠言

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今到立法院衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今到立法院衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤/攝影

勞動基金將於2026年用罄，勞動部原定今年底提出勞保年金改革草案，日前卻緊急喊卡，改口稱無具體期程。勞動部長許銘春今重申，先前媒體報導勞保年改將砍3成年金，「絕對不是事實」，政府現在沒有任何方案。

由於有媒體報導勞保年改草案已有初步共識，擬將年資給付率從現行的1.55％調降至1.3%，若再加上平均薪資採計期間由目前60個月拉長至180個月，老年年金月領金額恐大減3成左右。事後勞動部也數度發稿澄清，表明尚未定案，日前更直接宣布年改草案暫緩，無具體期程。

對此，許銘春今再強調，之前媒體報導勞保年金砍3成，絕對不是事實，希望所有勞工朋友不要相信謠言，政府現在沒有任何方案。

許銘春表示，勞保年改牽涉1200萬名的在職、退休勞工，各界對於年改意見紛歧、差異大，目前沒設定年改期程。她也說明，勞保年金是國家開辦的社會保險，政府一定會負起最終給付跟撥補責任，勞工朋友可以放心。

年改 勞動部 勞保年金

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