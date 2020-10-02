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【重磅快評】先承認台灣乾得像沙漠 再救水庫吧！

聯合報 / 主筆室
石門水庫十多年前因艾利颱風造成淤積，是一大隱憂，圖為2017年石門水庫開啟排砂隧道排砂清淤情形。圖／北水局提供
石門水庫十多年前因艾利颱風造成淤積，是一大隱憂，圖為2017年石門水庫開啟排砂隧道排砂清淤情形。圖／北水局提供

連著兩天秋陽，舒適，一時忘記之前連十多天霪雨，下得人發霉。其實，今年台灣乾得似沙漠，台中以南連續兩個月雨量接近零，這個局面連旱季作物都受不了，不要說入冬之後溫帶果樹接穗、開花，就連常綠作物也受到影響，農民朋友一路哀嚎到明年。

今年大氣環境確實詭異，梅雨季結束後常態應接續的低緯熱帶擾動缺席，導致本該是颱風頻發季節的7月，今年竟然掛零、空颱；8月颱風力求表現，竟然生成十多個颱風，可惜因太平洋高壓很強，颱風從熱帶擾動到生成，竟然快到一天多，且台灣門口生成的颱風沒有發展空間，才剛搆著輕颱門檻，就已撲向日、韓，台灣還是只有兩滴雨，且下在平地，中南部負農業供水重責的水庫集水區等不到雨；完全無助旱象抒解。

9月底連十多天雨全降在北台灣，苗栗以北，這雨當然重要；北台灣聚居近千萬人口，重要歸重要，但這雨只是錦上添花，因為北台灣沒有工業，沒有農業，民生用水集水區優質管理的翡翠水庫綽綽有餘；但出了北台灣，供水窘象畢露。

儘管乾旱是全民認知，但大官們似乎為了要招商說詞，一直說台灣不缺水，即便是水庫的水情數字讓人膽戰心驚，但官員還是說「安啦」，事實是台灣水庫不太禁得起檢視，隨時都可能出狀況。

就看有翡翠水庫當靠山的石門水庫，水情資料說庫容達百分之四十六，很安全嗎？現況是石門還肩負北台灣約三成供水任務，但因淤塞嚴重，一年至少要5個滿庫才夠周轉。現有庫容窘迫要怪不懂水的外行高官，十多年前艾利颱風來襲，水利專業強烈建議必須遵水庫經營鐵律蓄清排淤，但長官下令不洩洪、不排淤，造成原水濁度太高、桃園停水18天，以及近3000萬立方公尺淤泥，重傷石門水庫。

看看對照組！八十餘歲的美國胡佛水庫，迄今只洩過兩次洪，一次是試運轉，正式洩洪只有一次，是高水準水庫管理的成績。石門的隱憂是淤泥沈積過久，早已固結在庫底，想清淤都難，即便高水位滿庫，也沒多少水可用。

先承認台灣乾得像沙漠的現況，再補救水庫、集水區管理，亡羊補牢，救一點算一點吧！

翡翠水庫 颱風 石門水庫

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