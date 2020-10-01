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水利會官派！農田水利署正式揭牌今天成立 重水源調度

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農水署今天舉行掛牌儀式，同時，首屆農水署長蔡昇甫(左)，以及17名農田水利管理處長，由農委會主委陳吉仲(右)手中接獲派令與印信，正式完成監交儀式。記者黃義書／攝影
農水署今天舉行掛牌儀式，同時，首屆農水署長蔡昇甫(左)，以及17名農田水利管理處長，由農委會主委陳吉仲(右)手中接獲派令與印信，正式完成監交儀式。記者黃義書／攝影

全國17個農田水利會今天正式改為官派，農委會農田水利署在多年爭議中今天正式掛牌營運，農委會認為，水利會改制為公務機關能讓水利會會務透明，對農民更有保障。

農水署今天舉行交接掛牌儀式，同時，首屆農水署長蔡昇甫，以及17名農田水利管理處長，由農委會主委陳吉仲手中接獲派令與印信，正式完成監交儀式。

這17個農田水利會直接改為地方的農水署管理處，17名管理處長中，有5人是原本各地65歲以下的農田水利會長、5名為公務人員，另外7名是在各地農田水利會擔任一級主管六年以上者。

蔡昇甫表示，有水才能讓農作物生長，發展更好，台灣的農田水利事業歷經400多年，經過社會環境改變，體制不斷調整，今天改制為公務機關，未來將會加強農田水利建設，提高用水效率，善用現今科技，擴大服務嘉惠農民，並且改善老舊設施。

媒體問，農委會不斷強調未來灌區內灌區外都應該要有水可用，但未來若遇到乾旱時期，民生用水優先無疑義，但改制為官派後，農水是否會直接用國家公權力調度，挪移給工業用水使用，這樣如何能保障農民的灌溉用水？

陳吉仲表示，今天是農業歷史的新時刻，所有農田水利會升格為公務機關，升格最重要的目的，是要讓原本灌區內的31萬公頃，可擴大到灌區外的37公頃，一共68萬公頃農地，只要有農地，農民有水就可以種植，既然是農田水利水利署，就有農田水利法的作用法，要讓所有的農民有水可用。

陳吉仲表示，在提升農民用水效率，尤其面對氣候變遷，透過各種作物調整，可以透過水資源調度確保農民收益持續成長。沒有理所當然給工業用，升格後要負責農民用水調度，長期老舊灌排設施做更新，節水讓更多農民使用，讓國家水資源調度更有效率節水調水；至於如何保障農業用水與合理調度，避免農業用水移作工業使用，陳吉仲並沒有正面回應。

農水署今天舉行掛牌儀式，同時，首屆農水署長蔡昇甫，以及17名農田水利管理處長，由農委會主委陳吉仲手中接獲派令與印信，正式完成監交儀式。記者黃義書／攝影
農水署今天舉行掛牌儀式，同時，首屆農水署長蔡昇甫，以及17名農田水利管理處長，由農委會主委陳吉仲手中接獲派令與印信，正式完成監交儀式。記者黃義書／攝影

農田水利會

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