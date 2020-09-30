去年曾繪石虎列車 俄插畫家今繪「中秋石虎」送暖網讚爆

明天（10月1日）就是中秋節，社群軟體上也出現了來自俄羅斯的祝福。俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова／Katya Molodtsova）過去無償為台灣繪製石虎圖畫，以協助石虎保育，近日她特別繪製了中秋節版的石虎，戴上柚子帽的石虎讓不少台灣網友直呼可愛。

卡佳在臉書及Instagram上PO出自己繪製的中秋版石虎，圖片中的石虎戴著柚子帽、在星空中四肢環抱著有月兔的圓月，模樣十分可愛。卡佳也分享自己的創作靈感，她表示日前聽聞中秋節的習俗，因此想出將中秋元素融合石虎的點子。

PO文一出讓不少人熱情回應「中秋快樂」，其中也包含來自台灣的祝褔與感謝，還有人貼心的邀請卡佳下次來台灣時，一定要試試好吃的柚子，網友紛紛表示這個中秋版石虎模樣真的超可愛，大讚在卡佳筆下的石虎活靈活現，更完美的呼應了中秋節。

卡佳過去就曾免費為集集彩繪列車畫石虎，日前也曾一吐想再來台的心聲，這次將石虎結合中秋節的巧思引發熱烈迴響，卡佳也不忘提醒大家別對真實世界裡的貓這樣做，畢竟柚子當中的氣味很可能引發毛孩過敏、甚至引發更嚴重的後果。