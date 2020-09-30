快訊

歐陽娜娜僵臉對嘴唱「我的祖國」 3分25秒僅一個特寫鏡頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年曾繪石虎列車 俄插畫家今繪「中秋石虎」送暖網讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова／Katya Molodtsova）過去無償為台灣繪製石虎圖畫，以協助石虎保育，近日特別繪製了中秋節版的石虎。 圖擷自卡佳Instagram（9/30）
俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова／Katya Molodtsova）過去無償為台灣繪製石虎圖畫，以協助石虎保育，近日特別繪製了中秋節版的石虎。 圖擷自卡佳Instagram（9/30）

明天（10月1日）就是中秋節，社群軟體上也出現了來自俄羅斯的祝福。俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова／Katya Molodtsova）過去無償為台灣繪製石虎圖畫，以協助石虎保育，近日她特別繪製了中秋節版的石虎，戴上柚子帽的石虎讓不少台灣網友直呼可愛。

卡佳在臉書及Instagram上PO出自己繪製的中秋版石虎，圖片中的石虎戴著柚子帽、在星空中四肢環抱著有月兔的圓月，模樣十分可愛。卡佳也分享自己的創作靈感，她表示日前聽聞中秋節的習俗，因此想出將中秋元素融合石虎的點子。

PO文一出讓不少人熱情回應「中秋快樂」，其中也包含來自台灣的祝褔與感謝，還有人貼心的邀請卡佳下次來台灣時，一定要試試好吃的柚子，網友紛紛表示這個中秋版石虎模樣真的超可愛，大讚在卡佳筆下的石虎活靈活現，更完美的呼應了中秋節。

卡佳過去就曾免費為集集彩繪列車畫石虎，日前也曾一吐想再來台的心聲，這次將石虎結合中秋節的巧思引發熱烈迴響，卡佳也不忘提醒大家別對真實世界裡的貓這樣做，畢竟柚子當中的氣味很可能引發毛孩過敏、甚至引發更嚴重的後果。

俄羅斯插畫家卡佳（右）曾受邀來台參加集集彩繪列車首航。 報系資料照／記者董俞佳攝影
俄羅斯插畫家卡佳（右）曾受邀來台參加集集彩繪列車首航。 報系資料照／記者董俞佳攝影

中秋 插畫家 石虎 俄羅斯

相關新聞

去年曾繪石虎列車 俄插畫家今繪「中秋石虎」送暖網讚爆

明天（10月1日）就是中秋節，社群軟體上也出現了來自俄羅斯的祝福。俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова／Katya Molodtsova）過去無償為台灣繪製石虎圖畫，以協助石虎保育，近日她特別繪製了中秋節版的石虎，戴上柚子帽的石虎讓不少台灣網友直呼可愛。

科技部不排除降級 吳政忠：改為「會」有利橫向溝通

科技部的前身為國科會，近期又面臨蔡英文總統推動的數位發展部將成立，外界猜測科技部將進行組改，由「部」轉型為層級較低的「會...

遠距平台啟用 台灣醫生提供僑胞24小時線上健康諮詢

僑委會今天表示，全球僑胞遠距健康諮詢明天開始啟用，提供海外僑胞24小時的台灣線上醫師免費健康諮詢，從明天開始到年底都是免...

明起改官派 桃園農田水利會今歡送末代會長黃金春

農委會明天掛牌成立農田水利署，全台17處農田水利會也將改為公務機關，官派17名管理處長，近年極力反對水利會改制的桃園農田...

保釣出海！漁業署：需依照娛樂漁船規定注意安全

國內保釣人士約20人，今天下午基隆碧砂漁港搭船出海，前往釣魚台宣示主權。農委會漁業署提醒，今日海象不不好，保釣人士搭船出...

親善大使超吸睛 台北大學親善團有自信

迎接109年國慶大典，國立台北大學親善服務團總共有22名的親善大使， 進行了為期90小時的專業密集訓練，連暑假期間都不放過，在儀態、服務技巧與臨場狀況應變的能力都有進度，為的就是以最誠懇的專業的表現來服務所有參加典禮的國內外賓客。

銘傳禮賓似賴雅妍 專業服務國慶禮賓

賴雅妍、張孝全明星臉成禮賓同學，銘傳20位金釵、金帥將擔綱國慶禮賓！銘傳大學親善服務隊30日預演雙十國慶禮賓，共13位「金釵」、7位「金帥」等20位學生入選，包括本土方言共通曉10種語言；其中有幾位學生有明星臉，神似賴雅妍的朱家妤說，希望專業服務能讓外賓感覺賓至如歸。

台美基礎建設融資及市場建立合作架構成形 秋天首會議

行政院今大陣仗舉行記者會宣布，本月17日(美東時間)TECRO公使薛美瑜與美國在台協會華盛頓總部執行理事Ingrid Larson女士已完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」的備忘錄，首次工作小組會議預定今年秋天舉行，但三位官員與AIT處長酈英傑唸完稿便離去，未多作細部說明。

晉陞有望發射？ 科技部長：火箭草案中秋後公告

晉陞去年底在台東試射火箭，因發射基地地目不符等因素，至今仍卡關。科技部日前預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域...

我6都正名 市長聯盟致歉

「全球氣候與能源市長聯盟」廿八日表示，因資料庫更新出現技術錯誤導致台灣六個城市被錯誤分類，目前已經將會籍名稱更正為中華台...

育兒津貼增加 是少子化解方？

教育部昨宣布明年起分四年將育兒津貼從兩千五百元提升到五千元。中華民國幼教聯合總會支持此案，指送讀私立幼兒園或自行照顧幼兒...

育兒津貼加碼至5000元 教長：明年啟動

蔡英文總統提出「零到六歲國家一起養」政策，預計育兒津貼從二千五百元翻倍到五千元、托育補助也從六千提高到七千。教育部長潘文...

熱門新聞

後備教召 規畫明年起加大訓量 一年一訓、召訓兩周

新增1境外移入！ 法籍技師出關3天後 自費採檢竟確診

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

食安會報停擺一年 江啟臣連四問 蘇揆語塞

後備部隊組成軍力數曝光 不但缺軍士官專長也嚴重不符

育兒津貼加碼至5000元 教長：明年啟動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。