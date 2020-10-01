睽違36年新竹州圖書館再次開館 為台灣設計展打造近3公尺高書海

文 / 新竹市文化局 提供

睽違36年，市定古蹟新竹州圖書館透過公私協力明將重新對外開放，新竹市長林智堅、文化部長李永得、新光人壽慈善基金會董事長吳東進、新光合成纖維董事長吳東昇今一同啟動開幕儀式，他們也宣布，為慶祝州圖重新開幕，明起將有為期半年的「重啟•未來閱讀」展覽，策展團隊打造近3公尺高書海、VR建構出巨大虛擬圖書館等，更找回新竹州圖曾經藏書、1928年出版的「新竹大觀」，藉此讓民眾重溫日治時期新竹州圖的風光。

新竹市長林智堅表示，95歲的新竹州圖書館當年是為了慶祝日本皇室來訪，由新竹地方仕紳所建。為了讓州圖再次對外開放，5年前他帶著太太手作司康拜訪，誠意感動董事長進而促成雙方同意一同修復州圖，沒想到修復過程中，還缺額9百萬元，林智堅市長再次拜訪，吳董事長爽快答應，公、私合力才讓新竹州圖書館得以再次對外開放。為慶祝再次開館，文化局也找來國內外藝術家一起策展，讓大家在州圖中有新體驗。

有95年歷史的新竹市定古蹟新竹州圖書館睽違36年重新對外開放，10月1日起將以「重啟•未來閱讀」為題，展開為期半年的開幕大展。 圖／新竹市文化局 提供
有95年歷史的新竹市定古蹟新竹州圖書館睽違36年重新對外開放，10月1日起將以「重啟•未來閱讀」為題，展開為期半年的開幕大展。 圖／新竹市文化局 提供

新光人壽慈善基金會董事長吳東進說，他是在地新竹人，出生當年美軍轟炸台灣，新竹市也受波擊，新竹火車站等無一倖免，僅有新竹州圖書館幸運躲過，當初新光本想在州圖興建大樓，「美麗錯誤」讓州圖得以被保存，他期待，新竹州圖書館再次開館後，再現當年藝文中心的風光。

文化部長李永得指出，新竹州圖書館是全台第二個建立的地方公共圖書館，新光集團1984年取得產權以後，暫無對外開放使用，幸好林智堅市長發揮政治人物智慧，新光人壽慈善基金會董事長吳東進又關注文化資產保存。在新竹市府、新光人壽、文化部三方經費投入，在短短時間內完成調查研究與修復，讓塵封36年的館舍，得以重新開放，可說是「文化部推動文化資產修復再利用」及「公、私協力保存文化資產」的最佳典範。

新竹市文化局說，新竹州圖曾是新竹重要的藝文中心，不僅曾收藏1928年出版的「新竹大觀」，目前價值已經達百萬元，還有被譽為台灣前10大重要畫家「李澤藩」，個人首展就選擇在此舉行。

慶祝州圖重新再度對外開放，文化局也特別找回「新竹大觀」一書、知名畫家「李澤藩」畫作，更邀請古書店舊香居出借日治時代的明信片、書籍、刊物、地圖等文獻作為展品。

「重啟•未來閱讀」策展人張馨之表示，歷時近百年，現今閱讀形式已經大不相同，藝術家陶亞倫以VR打造虛擬圖書館；藝術家劉文瑄打造書本雕塑；藝術家范承宗將傳統手工書籍裝幀拆解與重構成近3公尺高書海；匈牙利籍藝術家托馬斯・史維特運用互動介面，將手寫文字投影在牆面上，探討未來形式的閱讀和書寫；設計團隊霧室、和碩及祥業工業合力在州圖昔日的兒童、書報閱覽室打造「旅行的入口」。

文化局表示，「重啟・未來閱讀」同時是2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」舊城區五大場館之一，明日起至明年3月7日對外開放，每逢周一公休，其他天可於早上9點至下午5點進場免費參觀，詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5421494專線。

10月1日起展開為期半年的「重啟•未來閱讀」開幕大展。 圖／新竹市文化局 提供
10月1日起展開為期半年的「重啟•未來閱讀」開幕大展。 圖／新竹市文化局 提供

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