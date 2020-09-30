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新竹縣十大交通建設論壇 10/12登場

文 / 新竹縣政府 提供

新竹縣近年來高速發展，無論在產業、觀光或是民生層面，皆創造出亮眼的成績，也成為近年台灣人口淨遷入人數名列前茅縣市，但隨著城市興起、人口增長，交通問題也日益嚴重。為改善交通，新竹縣長楊文科推出十大交通建設計畫，盼能讓大新竹地區交通更順暢。

台六十八線武陵高架橋已預留銜接台1線替代道路的基礎與結構。 圖／新竹縣政府 提供
台六十八線武陵高架橋已預留銜接台1線替代道路的基礎與結構。 圖／新竹縣政府 提供

為在交通議題做更深入的探討與分析，十月十二日新竹縣政府將在新竹豐邑喜來登大飯店舉行「新竹縣十大交通建設論壇」，透過與國內重量級產官學專業人士三方交流研討，盤點竹縣交通課題、研擬具體可行的工程策略及評估完工效益。

楊文科表示，交通為城市發展的重要要素之一，新竹縣人口不斷增長的同時，背後的公共問題也日漸浮現，龐大的通勤、觀光車流，讓許多原有的道路系統漸漸不堪負荷。尤其連結新竹工業區、新竹科學園區及台元科技園區等通勤路網，如國一湖口交流道、竹北交流道、經國橋廊帶、省道台一線等，尖峰時段塞車情形嚴重，亟待改善。

此外，新竹縣擁有許多豐富的觀光資源，如內灣老街、五尖原鄉部落、六福村主題遊樂園等，觀光車潮的湧入，亦對當地交通系統產生不小衝擊，如一一八縣道、一二○縣道、一二二縣道部分路段，每逢假日就重演塞車困境。

縣府工務處指出，為改善交通瓶頸、創造宜居的生活環境，除積極向中央爭取經費，縣長也規畫未來十年的施政藍圖，期盼加速地方生活圈發展，達到革命性變化。

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