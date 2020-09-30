親善大使超吸睛 台北大學親善團有自信

迎接109年國慶大典，國立台北大學親善服務團總共有22名的親善大使， 進行了為期90小時的專業密集訓練，連暑假期間都不放過，在儀態、服務技巧與臨場狀況應變的能力都有進度，為的就是以最誠懇的專業的表現來服務所有參加典禮的國內外賓客。

台北大學親善團已累積過許多服務國慶經驗，許多成員都不是第一次站上國家慶典的舞臺，團長林禹彤去年就入選國慶團隊，今年又二度獲選，韓國華僑林曉汶也是二度出席國慶大會；親善團的成員們也可以日語、韓語、法語甚至手語溝通，也特別練習了臺語及客家話，完美展現了專業的服務精神與態度。

多位成員也因長酷似明星而獲得小「鄧倫」(男演員)，小「多賢」(人氣女團Twice成員)等封號。

親善團每年登場的服裝也都受到大眾矚目，今年以紅、黑的色系為主，男生以黑色西裝搭配紅色領帶，女生則以優雅大方的一件式連身裙搭配國旗花色的領巾亮相，展現了活潑青春的氣息也增添了隆重感。

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