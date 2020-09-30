銘傳禮賓似賴雅妍 專業服務國慶禮賓

賴雅妍、張孝全明星臉成禮賓同學，銘傳20位金釵、金帥將擔綱國慶禮賓！銘傳大學親善服務隊30日預演雙十國慶禮賓，共13位「金釵」、7位「金帥」等20位學生入選，包括本土方言共通曉10種語言；其中有幾位學生有明星臉，神似賴雅妍的朱家妤說，希望專業服務能讓外賓感覺賓至如歸。

禮賓學生有明星臉

「今年的禮賓服務隊成員女生平均身高165至167公分，男生則達180公分。」隊長黃靖雯表示，她今年已是第3度擔任國慶禮賓，擺脫往年的青澀，更能駕輕就熟。今年因應疫情，也於禮儀接待加入口罩佩戴方式，提醒賓客做好防疫措施，禮賓人員也會全程戴口罩，團員更加強跑步體能訓練，提升團員免疫力。

應用中文系大四的朱家妤說，賴雅妍非常敬業優秀，自己也想效法她努力充實內涵；她熱愛衝浪還會騎獨輪車。應用中文系學生童偉嘉神似藝人張孝全，擅長流行鋼琴的他是德語擔當。國企系學生李冠霆則撞臉副總統賴清德，他說會以副總統的責任心為榜樣。此外還有神似韓星表藝珍的鍾璦鴻，及像港星林峰的蔡弘毅。

國際等級禮儀訓練

「我是銘傳校友，當然希望母校主場表現亮眼！」佳仕美人代訓學院顧問總監侯尹宜說，銘傳金釵已經有35年歷史，引進日本航空的SOP教育訓練體制，有商務艙甚至頭等艙等級的接待課程，加上口條訓練、危機處理，還有各式的國際禮儀、商務禮儀，「平常的服務要很優雅，遇到問題時也要能冷靜、快速地處理。」

服務隊指導老師何采容說，每週2、5固定練習2小時，練習前必定請團員靠牆先站30分鐘才練習走位，團員要穿高跟鞋走位、學站一定很辛苦，故平常也要求團員回家除了練跑還要鍛鍊核心肌群，走步、儀態才能趨於完美。「台灣制服女王」廖佳琳執掌的，制服靈感來源取自銘傳校徽，以紅、藍、灰白為主色調。

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