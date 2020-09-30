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10月1日國際老人日 老盟籲創「高齡事務發展署」

撰文 / 陳思瑜

您是否注意到，現在賣場貨架的成人紙尿布數量快跟嬰兒紙尿布差不多？隨著台灣人口急速老化這現象將會加劇，2025年台灣將邁入超高齡社會，沒有人是局外人，但我們準備好了嗎？

老人福利推動聯盟（老盟），在10月1日國際老人日前夕，呼籲政府成立專責老人政策的「高齡事務發展署」，不只整合長照資源，也輔導銀髮族設計自己的第二人生。 （圖／周書羽攝影）
老人福利推動聯盟（老盟），在10月1日國際老人日前夕，呼籲政府成立專責老人政策的「高齡事務發展署」，不只整合長照資源，也輔導銀髮族設計自己的第二人生。 （圖／周書羽攝影）

長期關注高齡議題的老人福利推動聯盟（老盟），在10月1日國際老人日前夕，針對現行高齡政策多頭馬車的痛點，跨領域號召線上與線下超過一百個關心長者議題的社福團體及社會企業，呼籲政府成立專責老人政策的「高齡事務發展署」，不只整合長照資源，也輔導銀髮族設計自己的第二人生。

設中央專責單位 健康與患病長者都顧到

老盟秘書長張淑卿認為，現行高齡政策如多頭馬車，需要中央層級單位跨部會整合，才能更全面照顧銀髮族。 （圖／周書羽攝影）
老盟秘書長張淑卿認為，現行高齡政策如多頭馬車，需要中央層級單位跨部會整合，才能更全面照顧銀髮族。 （圖／周書羽攝影）

老盟秘書長張淑卿表示，目前我國談到高齡政策焦點多半放在長照或費用補貼，張淑卿說「長照很重要，但其實有長照需求的長者只有14%，其他86%都是健康老人，總不能等全部人都落入長照再來處理，應該要在他們還健康的時候，就先協助他們安排老後生活。」

張淑卿說人口老化是國安層級議題，目前歐美日等國都已經設有高齡者相關主責單位，橫跨教育、勞動、安全、經濟、社會福利與醫療，整體規劃高齡者相關政策與議題，反觀我國只有在衛福部社家署下設有老人組，張淑卿說「我們覺得它的位階太低了，如果可以的話，可以比照像青年發展署那樣，有一個獨立的署，去做跨部會的整合跟業務的提升，也相對的經費比較能夠整合。」

資源可以有效整合外，張淑卿認為中央級專責單位還可以跨部會合作，搜集並整合高齡政策需求回饋，進一步更細緻地討論研究長者切身需求，規劃出更全面的高齡政策。

破除銀髮=老弱殘迷思 有計畫設計第二人生

張淑卿還對中央提出一項創意建言，就是比照「新生兒照顧寶典」用手冊或APP方式建立「銀髮新鮮人寶典」，讓長輩學習如何具體安排退休生活。因為她在第一線看到太多中高齡銀髮族摸索退休生活的過程「像在走迷宮」，甚至有人是看隔壁鄰居做什麼就跟著做，浪費精力外，也不見得真正發揮自己的長處。

對此，長期為銀髮族提供設計服務的社會企業5% Design Action創辦人楊振甫也觀察到，儘管錢對退休生活很重要，但很多他們訪談的銀髮族沒有金錢的壓力，卻同樣對退休生活感到茫然，因為失去人生目標跟被尊重的感覺。

長期為銀髮族提供設計服務的社會企業5% Design Action創辦人楊振甫，用設計思維協助銀髮族重新找回人生目標。 （圖／周書羽攝影）
長期為銀髮族提供設計服務的社會企業5% Design Action創辦人楊振甫，用設計思維協助銀髮族重新找回人生目標。 （圖／周書羽攝影）

運用設計思考與方法，楊振甫為這些銀髮族重新盤點能力，也教他們有興趣的新技能，再讓他們進入社會參與勞動，協助他們找回人生價值感。他舉例，像之前有位從醫院退休的護理人員，參加5% Design Action衣服設計項目後，現在變成高齡時尚產業模特兒。

楊振甫說，其實多數的健康銀髮族並不需要長照資源，他們需要的是有更多開給他們的人生新機會。對於剛退休或還在猶豫是否要踏出舒適圈的長者們，楊振甫給了三個具體的第二人生思考方向，第一是想想自己有什麼要圓的夢想、第二是若有機會再學習的話，最想學什麼技能？第三是自己所累積的人脈與經驗，能如何貢獻社會？

釐清這三個方向，楊振甫說最重要的還是銀髮族要敞開心胸、才能好好遇見美好的第二人生。

老人福利推動聯盟（老盟），在10月1日國際老人日前夕，跨領域號召線上與線下超過一百個關心長者議題的社福團體及社會企業，正視銀髮議題。 圖／老人福利推動聯盟提供
老人福利推動聯盟（老盟），在10月1日國際老人日前夕，跨領域號召線上與線下超過一百個關心長者議題的社福團體及社會企業，正視銀髮議題。 圖／老人福利推動聯盟提供

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