藥害救濟基金會與台灣武田重視病人用藥安全 揪員工「通報人人有責」

每年的9月17日是「世界病人安全日」，為響應及宣導對病人重視健康及提昇民眾用藥安全，台灣武田舉辦了為期四天的病人用藥安全週活動，在辦公室一隅設置武田新村的攤位，每天中午由藥物安全部門透過員工互動遊戲強調藥物通報的義務及規則，特別以早期台灣眷村的設計風格進行趣味標語宣導「用藥安全、我輩首務」、「AE通報、吾等之責」，並邀請藥害救濟基金會陳文雯執行長分享「藥害救濟在藥品安全的角色」。

2020 World Patient Safety Day台灣武田與藥害救濟基金會共同響應 圖／台灣武田與藥害救濟基金會 提供

台灣武田總經理浅野元指出，「武田已在日本成立超過239年，台灣武田也是第一間海外子公司，自民國51年成立以來，病人用藥安全一直是我們最優先的考量，此外，這也傳承武田價值觀，以病人為中心是我們優先的思考決策。未來我們也會針對武田五大核心業務領域，包括腫瘤學、腸胃病學、神經科學、罕見疾病、血漿衍生療法和疫苗，提供病人更好的創新藥品及改善健康的方法，這一次與藥害救濟金會共同響應世界病人安全日，鼓勵全體同仁對病人用藥安全的重視及實踐，以達我們守護台灣病人的重要使命！」

2020 World Patient Safety Day台灣武田與藥害救濟基金會共同響應左起為台灣武田董事長暨總經理 圖／台灣武田與藥害救濟基金會 提供

有鑑於藥物不良反應自動通報系統為先進國家對上市後藥品安全性評估的必備機制，台灣衛生主管單位在民國七十二年時即公告實施新藥安全監視制度，目前國內新藥上市後有五年監視期，並且不只監視期間，藥品許可證持有廠商應向中央衛生主管機關提供有關該藥品副作用之最新情報，並檢送國內外之藥品副作用報告。

「台灣武田對於藥品安全事件的通報規則是要求在24小時，為提醒同仁通報人人有責，一旦接獲藥品安全事件，須立即通報專用郵件和0800專線，即使在COVID-19對全球產生極大影響的時刻，依然持續實踐以病人為中心的理念。」總經理浅野元說明。

藥害救濟基金會執行長陳文雯指出，在保障民眾用藥安全方面，臺灣為世界上少數有藥害救濟制度的國家，以人道救濟的精神，保障正當使用合法藥物的受害者，獲得及時救濟；此外，透過不良反應通報及藥害救濟案例的分析與回饋，提升民眾用藥安全。近年該會更針對民眾與專業醫療人員，溝通藥物使用效益與風險，以「提早警覺、早發現、早治療」為宣導主軸，期能避免可預防的藥害與不良反應的發生。