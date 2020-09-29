育兒津貼難治本 高嘉瑜籲增設公托

「孩子沒時間照顧，再多育兒津貼也沒有用！」民進黨立委高嘉瑜29日質詢教育部長潘文忠時指出，現在父母都要忙於工作，，需要的是托育小孩的地方，而不是增加育兒津貼，因此他敦促潘文忠要加速設立公托，潘文忠表示，會以公托、準公托多軌制進行，不過高嘉瑜認為托幼機構就是不夠，準公共化數量也有限。

應增設公托數量

高嘉瑜表示，公共化托幼不夠的關鍵不是育兒津貼的多寡，而是育兒空間需要增加，目前有172縣市的托幼率未達40%，她認為小朋友是國家的責任的話，廣設公共化幼兒園是基本政策，她希望教育部與衛福部可以加大設立公托的力道。

總統蔡英文曾於競選前承諾「0-6歲國家一起養」政策，將於明年將準公共化津貼從6000元增加至7000元，私托將從2500元增加至5000元，高嘉瑜向潘文忠詢問，育兒津貼是否確定會在明年執行？潘文忠表示會，不過相關細節還要與衛福部商討後才會提出。

高嘉瑜呼籲國家不要再用育兒津貼的方式解決少子化問題，她指出，教育部現在閒置的國中小教室並未積極轉型為公托，「重點就是量不夠」，即使私幼轉型成準公托，本來公、私加起來的數量就已經無法滿足年輕父母，因此直接增加公托數量最好。

「最好以後公托可以不需要抽籤。」高嘉瑜詢問潘文忠這個目標是否在未來有機會達成？但潘文忠僅含蓄表示，目前公托、準公托增加的目標持續不變，未來公托將會增加至4萬名額、準公共化將會達到13萬名額，都有持續在努力，讓年輕人更願意生。

健保無法輕易凍漲

高嘉瑜也呼籲蘇貞昌解決台灣高房價問題，蘇貞昌表示，目前社會住宅4萬戶已經超前達標，未來還會有8萬戶投入，不過高嘉瑜希望能夠課徵屯房稅或是豪宅稅，增加資產階級持有房產成本，財長蘇建榮試圖解釋這事尚需要評估，但高嘉瑜並未給他機會說話。

國民黨立委楊瓊瓔認為，現在疫情大家都在受苦，希望健保費不要調漲，連健保署署長李伯璋都說漲價並非唯一面對健保財務的方式，但蘇貞昌與衛福部長陳時中都堅持，健保每年都要經過審慎評估，在兼顧「不能倒與公平」2個前提下，調漲健保費是沒辦法的辦法。

【更多精采內容，詳見 】