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公費醫學生熱情走訪偏鄉 衛福部承諾保障醫學中心受訓

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左起為部立花蓮醫院院長楊南屏、部立草屯療養院院長藍祚鴻、部立旗山醫院院長李永恆、衛福部醫福會副執行長林三齊、陽明大學醫學院院長陳震寰、陽明大學醫學系系主任凌憬峰、部立金門醫院院長侯重、陽明大學醫學系副系主任嚴錦城、衛福部醫福會科長黃文鎮。上述院長全都是陽明大學畢業之公費生。記者邱宜君／攝影
左起為部立花蓮醫院院長楊南屏、部立草屯療養院院長藍祚鴻、部立旗山醫院院長李永恆、衛福部醫福會副執行長林三齊、陽明大學醫學院院長陳震寰、陽明大學醫學系系主任凌憬峰、部立金門醫院院長侯重、陽明大學醫學系副系主任嚴錦城、衛福部醫福會科長黃文鎮。上述院長全都是陽明大學畢業之公費生。記者邱宜君／攝影

陽明大學這兩年有門課大受歡迎，中午十二點一到，一到四年級公費醫學生就拼命按電腦選課，因為是陽明、義大、高醫三校公費生搶58個名額，絕對是「秒殺」。這門課是由兩年前接任的陽明大學醫學院院長陳震寰及醫學系主任、副系主任共同規劃的「行醫醫定行」，公費生用兩周到偏鄉離島醫院去見習一般醫療、巡迴醫療、緊急救護，今年已擴大到十間醫院參與。

衛生福利部今也與陽明大學簽訂合作備忘錄，未來將分三階段完整規劃公費醫師的教學、訓練、服務、進修制度。衛福部並證實，將在11月4日開會研議更新公費醫師服務辦法，保障公費醫師可以半年在偏鄉服務、半年在醫學中心受訓，兼顧服務與成長。

部立花蓮醫院院長楊南屏表示，現在醫學系公費生是新制的「重點科別公費生」，專注於內外婦兒急診這五大科，目前第一屆重點科別公費生正要升大五，因為前面沒有其他經歷同樣制度的學長姐可以分享經驗、輔導他們，所以希望藉由這樣的培訓機制，在他們進入臨床工作前，從學校教育、實習、一般醫學訓練（PGY）、住院醫師訓練、二階下鄉服務、以及長期進修的菁英公費醫師培訓計畫（MD-PhD program），整個串起來，是這次簽約主要目的。

楊南屏表示，現在大一到大四的三個暑假已經可以去相關單位暑假見習兩周，下一步要規劃的就是五、六年級有見習和實習的部分，第三階段的PGY會在教學研究服務量能大型區域部立醫院或精神專科醫院進行，第四階段的住院醫師訓練也會比較多元化。陽明大學醫學系副系主任嚴錦城說，現在醫學生很有熱情，對於偏鄉服務並不排斥，只是希望能夠發揮所長、有所成長，這次簽約將更能夠支持學生發展這一塊的志業。

楊南屏表示，過去公費生面臨同工不同酬的問題，現在部立醫院都已經制度化解決，不論服務期滿或未滿的公費醫師，都與非公費醫師有同樣的薪酬標準。偏鄉離島也有衛福部的統籌款，鼓勵留任的公費醫師。未來希望集結早期公費生經驗，設計考核制度，幫注意後公費醫師在服務期間可以和醫學中心和母醫院有更強的連結，並且特別為公費生設計便利的進修管道。

陳震寰表示，陽明大學醫學系是第一個以培育公費醫師為主要任務的醫學系，這個課程就是希望學生有機會走遍全國偏鄉，了解偏鄉樣貌、醫病互動、建立感情，畢業就會更願意去服務，今天陽明大學與衛福部的簽約，是公費醫師培育的里程碑。11月討論出新的服務辦法之後，公費醫師和醫學中心連結更強，在偏鄉服務過程可以不斷在進修，很有彈性，服務和成長兼顧，對於醫學生來說是很強的吸引力。

衛福部醫福會副執行長林三齊（左）與陽明大學醫學院院長陳震寰共同簽訂合作備忘錄，共同推動台灣公費醫師培訓制度。記者邱宜君／攝影
衛福部醫福會副執行長林三齊（左）與陽明大學醫學院院長陳震寰共同簽訂合作備忘錄，共同推動台灣公費醫師培訓制度。記者邱宜君／攝影

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