遠見大調查／縣市總體競爭力：新竹市奪冠成黑馬、北市首度落居第二

2020年《遠見》縣市總體競爭力評比出爐，2020年的調查數據，以2019年統計數字為主，部分項目為2018、2017年。「科技城」新竹市一舉奪得榜首，多年霸占龍頭寶座的「天龍國」台北市，首次落居第二，新北市上升一名來到第三，台中市與桃園市擠進全台前五名，台中則是六都中進步最多的城市。分別看九大構面成績，仍是台北市領先，拿下四個單項冠軍，台東則拿到兩項榜首。

總排名〉史上第一次！竹市中止北市連霸

《遠見》每年除發表「縣市長施政滿意度調查」，也蒐集各主管機關的統計數據，從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大構面，評鑑本島19縣市的競爭力消長，今年調查範圍囊括105項指標，全方位為台灣城市把脈。

《遠見》縣市總體競爭力調查結果，今年前十名的陣容變化不大，依然呈現大都會和非六都小城市各擁半邊天的均勢狀況。

圖／2020年縣市總體競爭力排名。

令人震驚的是，長年盤據龍頭的台北市，首次讓出冠軍寶座；而人口僅45萬的新竹市，排名從2015年的第八名一路竄升，終於奪得第一，中止「天龍國」連霸。

六都其他城市，台中市直升四名，躋身第四，新北市和桃園市各晉升一名，分居第三及第五，台南市與去年持平排名第七。去年排名第12名的高雄市，掉到第16名，排名居六都之末。

整體排名中，屏東縣由去年的第17名成長至第12名，基隆市從第19名竄升到第14名，進步幅度最大，名次分別前進5名。南投縣也從第14名降至第18名，退步較多。

指標1〉經濟與就業

六都占優勢 高雄以外全進前六名

經濟、教育、醫療等評鑑面向，大城市向來占優勢。今年的「經濟與就業」構面，前六名有五個是直轄市，最差的高雄市也有第九名。

圖／指標1：經濟與就業。

「經濟與就業」構面進步最多的縣市，分別為：新竹市、屏東縣、基隆市，各自比去年進步三名。其中，新竹市在「營利事業銷售額年增率」及「產業產值五年平均成長率」兩項指標傲視群雄；去年墊底的基隆市，今年一口氣回升到第16名。

退步最多的是台東縣及高雄市，兩者同樣下降五名。去年好不容易進入前十名的台東，今年又滑落到第15名；而今年排名掉到第九的高雄，最大軟肋當屬「民眾對於經濟及就業面向分數」，如何提振市民對地方經濟的信心，將是新任市長的重要課題。

指標2〉教育與文化

桃園搶進前段班 嘉市跌出前五

「教育與文化」構面，六都全在前九名。其餘縣市以新竹市的第四名最佳，去年從後段班闖進第三名的嘉義市，今年又跌到第八名。

圖／指標2：教育與文化。

進步最多的是桃園市和雲林縣，桃園短短一年爬升七名，在「教育科學文化占總歲出比例」及「每人購書費」等細項指標都有進步；2017年還處於第18名吊車尾的雲林，今年進步五名，來到第十名。

退步較多的是嘉義市、宜蘭縣、嘉義縣，分別比去年滑落4～5名。嘉義市在「每人出席藝文展演活動次數」和「國中小學生復學率」等方面幾乎墊底，比鄰的嘉義縣，則在「借閱率」及「人均借閱冊數」表現欠佳。

指標3〉環保與環境品質

新北最環保 北市環境名次創十年新低

「環保與環境品質」榜單同樣出現驚奇，過去十年只在2017年屈居次席的台北市，今年一口氣下跌三名，再次被新北市挑戰成功。

圖／指標3：環保與環境品質。

退步組方面，落居第18名的高雄市最令人擔憂，以空氣品質觀測指標「AQI」為例，根據官方統計，高雄去年「AQI（PSI）＞100之日數比率」竟高過25％，「垃圾回收率成長率」也不進反退。其餘退步較多的還有台南和台東，名次分別滑落六名和四名。

最佳進步獎當屬屏東與彰化，兩者都爬升五名，屏東的「平均每人每日垃圾產生量減少率」進步頗多，彰化則在「環保志工人數占縣（市）民比率」指標稱冠。

指標4〉治安

台東最安全 花蓮居末 桃園六都第一

「治安」評鑑向來是台東縣的強項，過去十年幾乎都蟬聯龍頭，僅在2014年跌至第三名。今年同樣是榜首，在11項治安觀測指標裡，台東有四項表現最佳。

圖／指標4：治安。

反觀同樣位於東部的花蓮和宜蘭，卻位在治安榜後段班，年排名都在第16名之後。

以往「治安」評鑑是大城市吃虧，桃園卻在今年奪得第二名，各項指標中，「竊盜案破獲率」表現最好。至於由「警察市長」侯友宜領軍的新北市，比去年小升一名，卡住第三名。

指標5〉公共安全與消防

六都公安堪憂 桃園名次大跌

跟治安一樣，「公共安全與消防」向來是大城市的罩門，今年六都僅台南和新北的表現尚可，倒數四名由直轄市包辦。

圖／指標5：公共安全與消防。

台東縣連三年稱霸「公共安全與消防」構面，在「每位消防員服務人口數」及「每萬人消防車輛數」等指標皆為全台最優，花蓮緊追在後。

進步幅度最大的是去年墊底的新北市，今年衝到第13名，在「緊急救護急救成功率」和「民眾對於消防及公共安全面向評價」等指標，均有不錯表現。

退步較多的是彰化和桃園，分別跌落4～5名。尤其十年來首次墊底的桃園，在「每百萬人之每件火災死傷率」及「每十萬人道路交通事故死傷人數年增率」，皆落後甚多。

指標6〉醫療衛生

雲林大躍進 嘉市、竹市、彰化闖進前十

「醫療衛生」一直是城鄉落差最大的城市競爭力面向之一，今年六都全擠入榜單前九名，奪得桂冠的台北市，已在過去十年囊括九次冠軍。

圖／指標6：醫療衛生。

除了六都，其他擠進前段班的三個小城市，分別是嘉義市、新竹市、彰化縣。台北唯一落居榜眼的2018年就是輸給嘉義市。

今年排名變化最大的，要屬從去年榜尾一口氣爬升七名至第12名的雲林，在「嬰兒死亡率」「每十萬人法定傳染病患者」及「13歲以上過重或肥胖比例」等指標，均有明顯改善。

指標7〉生活品質與現代化

桃園、彰化蟬聯冠、亞軍 北市衝至第三

在「生活品質與現代化」構面，桃園市連續三年搶下榜首，第二、三名為彰化縣、台北市。

圖／指標7：生活品質與現代化。

進步最明顯的縣市，是分別占據第三及第九名的北市、基隆，兩城市排名均揚升5～6名，台北在「低底盤公車率」一馬當先，基隆則在「自來水供水普及率」指標頗有斬獲。

退步最多的是高雄，下滑五名、跌至六都之末的第12名。

指標8〉地方財政

台北重奪第一 竹市進步最多

過去十年曾在「地方財政」構面奪魁八次的台北市，今年重返榮耀、奪回第一，從超過六成的「自籌財源比率」和持續改善的「人均負債增加率」，都顯示台北市極佳的財務健康度。

圖／指標8：地方財政。

去年首度稱霸的台南市，今年小退一名到榜眼，台東縣也退一名到第三。進步最多的則是第四名的新竹市，大幅躍進的「自籌財源成長率」表現最亮眼。

新竹縣從去年的第三名掉到第13名，嘉義市從第四掉到第12名、屏東縣從第13名掉到第18名，退步最多。

指標9〉社會福利

竹市蟬聯第一 基隆飆至第三

「社會福利」構面在2011～2018年，連續八年由台東縣稱霸，去年被新竹市超車，今年依舊由新竹市蟬聯。不過，台東在「志工人數占15歲以上人口比率」「平均市民受到志工服務之時數」等指標，依舊領先群倫；新竹市則在「老人長期照顧、安養機構每位工作人員服務老人數」及「獨居老人服務人次占列冊獨居老人人數比率」占優勢。

圖／指標9：社會福利。

最大的名次異動城市，是從去年第16名飆升到今年第三名的基隆，不僅締造該城市有史以來最好的社福榜名次，也寫下今年九大面向進步最大的幅度。

當城市成為國家進步的原動力，地方治理仍須持續精進，才能滿足民眾愈來愈高的要求標準，箇中的施政訣竅，從今年的縣市競爭力總榜及九大構面，應可窺知一二。