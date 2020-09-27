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青年節表揚大會因疫情延後 前監察院長張博雅及葛永光主任勉勵優秀青年自強不息

聯合線上 / 陳筱玲

救國團每年3月份辦理青年節慶祝與表揚活動，今年因受疫情影響，於3月27日先舉行《青年獎章》10位得主公佈記者會，另外21位社會優秀青年獎及115位大專優秀青年獎共146位得主，延後於9月27日星期日下午1時50分在劍潭青年活動中心隆重表揚，主辦單位救國團特別邀請前監察院長張博雅蒞臨致詞勉勵及頒獎。

圖／救國團 提供
圖／救國團 提供

109年青年節活動受到疫情影響，為救國團自民國45年起，承前主任蔣經國先生指示籌辦以來，第一次分成兩個階段舉行。此外由各大專校院推選出來的17位「中華民國各界慶祝109年青年節籌備委員會」，也在6個月後再次齊聚，共同完成第二階段的工作，希望替今年度青年節活動畫下一個完美的句點。

由於這17位青年節執行委員，曾在3月18日由救國團葛永光主任，及召集人國立臺灣大學劉昱佑同學帶領，前往監察院拜會當時的張博雅院長，並且受到張院長的熱忱接待和鼓勵，因此特別邀請張院長蒞臨9月27日的表揚大會，給予全體優秀青年致詞勉勵，並頒獎給21位有傑出成就與表現的社會優秀青年。

9月27日表揚大會當天，主辦單位也特別邀請3位《青年獎章》得主回娘家，和236位社會及大專優秀青年團聚，包括社團法人天使協會創會理事長朱愛琪小姐、國立臺南大學電機工程學系研究生林彥良先生，和國家中山科學研究院組長黃清輝先生。張博雅院長也特別與3位合影，給予勉勵和祝福。

主任與109年青年節執行委員合影 圖／救國團 提供
主任與109年青年節執行委員合影 圖／救國團 提供

今年救國團也首度舉辦「海外優秀青年表揚」，旨在獎勵海外華裔青年優良德行與傑出成就，以為全球華人學習楷模。今年獲得海外優秀青年有2名，分別由救國團華盛頓DC團友會推薦的紀良育先生，以及由菲律賓團友會推薦的留嘉誠先生，救國團表示，將視疫情狀況另行擇日邀請兩位獲獎者受獎。

救國團葛永光主任表示，救國團辦理青年節活動64年來，透過肯定及鼓勵青年的優異表現，提供一個全國優秀青年展現自己及彼此交流的平台。現今社會上許多表揚活動多針對個人成就來評定給獎，而救國團優秀青年的評選，除了依據青年人在專業領域上的卓越表現外，更著眼於他們的品格、奮鬥歷程，和對社會、國家、人群的貢獻，希望透過媒體的報導，讓更多人看見當代臺灣青年人的成就與熱血。葛主任強調，慶祝青年節，是希望青年學習及效法黃花崗72劣勢的精神，而黃花崗的精神就是「愛國」、「熱忱」、「理想」、「利他」，為大我犧牲奉獻的責任感與使命感。

葛主任強調，救國團和天下的父母一樣，看到下一代奮鬥努力，健康成長，用正能量造福人群、回饋社會、服務國家，就是心中最高興的事。曾經榮獲救國團《青年獎章》的從早年的「亞洲鐵人」楊傳廣、「棋聖」林海峰、台南市黃偉哲市長的父親黃輝煌醫師，後來的林百里、溫世仁等成功企業家，到近期的張善政、侯友宜、王建明、沈芯菱、戴資穎等社會知名人物，每一位得主的經歷，都是一個足以激勵當代青年，充滿正能量的故事。

葛永光主任也表示，在今年社會優秀青年獲獎名單中，看到許多勵志又感動的故事，例如曾擔任空軍赴美接受F16戰機訓練為國爭光，退伍後擔任體育會理事長，積極投入公益活動的基隆市代表謝智超先生;具高級救護技術員資格，現服務於臺北市政府消防局救災救護大隊，曾經執行全國首例院前吸入性止痛藥Penthrox之處置的台北市代表賴其廷;還有關懷、幫助弱勢學生獲得107年全國中等學校田徑錦標賽金牌及108年全國運動會男子組800公尺銅牌佳績的新北市代表高嘉慶教練;以及接手父親一手成立的內埔農工拳擊隊，40年間培育出2位奧運國手、7位亞運國手及拿下超過100面全國性的獎牌的屏東縣代表傅志群教練，有榮獲2018至2019年法國巴黎AVPA世界茶葉大賽一金獎、三銀獎、二美食特別獎，讓臺灣好茶成功被世界看見的台中市代表杜蒼林先生;此外還有熱心奉獻公益活動，捐贈公益財物新臺幣500萬元以上的雲林縣代表莊志偉先生，和榮獲台灣唯一「2019麥當勞全球公益服務獎全球志工獎第一名」之國際殊榮及「嘉義市108年好人好事代表」的嘉義市代表唐有建等。每一位得主都在其個人專業領域上成就非凡，並且關懷弱勢、奉獻社會不遺餘力，足為當代青年人的表率，榮獲優秀青年獎可說當之無愧。

葛主任也恭喜榮獲今年度大專優秀青年的同學們，勉勵大家多給自己學習成長的機會，用珍惜的心情，看待這個緣份，因為很可能若干年後，會在某些機緣上互相幫忙，變成彼此的貴人，讓彼此的成就更上一層樓，開創美麗的一片天，對社會國家做出更重要而巨大的貢獻。

葛主任也特別感謝國立臺灣大學劉昱佑同學等17位執行委員，為今年青年節活動的用心付出和精彩表現，他們盡心盡力投入各項工作，充分展現當代青年的智慧和熱情，可說是菁英中的菁英。

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