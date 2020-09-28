10/4來新北 音樂盒‧野餐 玩樂攻略

2020新北市河海音樂季系列活動最終場，「來新北 音樂盒‧野餐」將在10/4（日）於新北大都會公園登場。當天精彩活動從下午四點開到晚上十點，快準備好野餐盒，來「新北大都會公園」玩樂、聽歌、吹風，體驗最chill的戶外音樂會吧~

1. 精彩野餐音樂派對 大咖藝人接力嗨唱

野餐、踏青，當然要有音樂相伴！10/4的新北大都會公園的音樂表演舞台，市府融合四季日月概念，打造了超酷炫光影舞台，包含「90s首席怪潮玉女」蘇慧倫、鐵肺公主「戴愛玲」、屢次入圍金曲獎最佳樂團的「旺福」樂團、曾獲金曲獎最佳年度歌曲與金馬獎最佳電影原創歌曲的雙金創作歌手「Suming舒米恩」、新生代R&B歌手「吳獻OSEAN」、獲得2018海洋大賞的「MAFANA」樂團，以及曾以雙人組合棉花糖樂團入圍金曲獎主唱「小球（莊鵑瑛）」接力開唱。從下午四點開始到晚上10點，超狂卡司陣容，免費戶外開唱，快準備卡位，還猶豫什麼？怕曬的市民朋友別擔心，這場活市府貼心地在草皮上搭建「巨型藝術天幕」，讓民眾自在地享受現場邊野餐，邊享受胖卡美食、盡情野餐，聽著音樂，愜意的享受人生~

蘇慧倫、戴愛玲、旺福樂團就在新北大都會公園開唱！ 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

2.美拍當道!浪漫野餐穿搭

參加野餐戶外活動，穿搭是一門技巧，只要選對顏色，拍照看起來畫面協調，一定會成為IG上的熱門照片。時尚人士穿上白色或是牛油果綠等小清新、馬卡龍色系，保證流行的藤編草包及草帽，還有渡假風的羅馬涼鞋，整體搭配就是油畫裡的少男少女本人。女孩子們若穿著裙子怕曝光，也可以使用準備好的小道具擺拍，草帽拿來擋著裙襬，頭頂換上墨鏡或是少女系的髮箍，整體造型更完整也更搶眼！

藍色的單寧商品搭配上百搭小白鞋，牛仔風在今年簡直是大熱，帥氣歐美部落客都這樣穿，休閒中帶有叛逆不羈個性風格。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

3. 打造最夢幻的美拍野餐專區

雖然只要一塊「布」就可以完成野餐，但對各位網美、網帥來說，野餐最重要的就是時尚、漂亮，拍照打卡後讓大家覺得「好羨慕」。你可以準備一些竹籃、漂亮的木質摺疊桌、椅子，甚至準備主題氣球、小帳篷，部份道具部分就完成了。不過，野餐食物方面，很多人為了追求快速，會直接買現成的食物再擺盤出來，如果用免洗餐具就太浪費了，建議可以帶玻璃杯或是家中的餐具，這樣就可以美美的握著酒杯來點果汁或紅酒，這氣氛就來了，不僅環保，拍照起來更唯美。

如果手藝好的人，也可以簡單做三明治、沙拉，或是來個水果切盤、蛋糕，畢竟在戶外，還是要以食用方便為主，盡量避免太多的湯湯水水，或是超大份量的東西，這樣很容易吃不下其它的美食。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

來新北 音樂盒‧野餐卡司： https://youtu.be/HYpVS3DwXTg

4.特色景點玩到沒電

堤坡樂園溜滑梯 圖／高灘處 提供

這次舉辦野餐音樂活動的新北大都會公園，占地24公頃，擁有全台最大的堤坡滑梯公園，共數十組的動物造型溜滑梯，最吸引民眾注意的就是高度7公尺的滑草場，和獼猴造型的管狀溜滑梯，適合一家大小放電玩樂！

除此之外，公園連接20公里長的二重環狀自行車道、幸福水漾公園、越堤綠廊、婚紗廣場等，遛小孩、曬寵物通通OK！在演唱會開始之前，可以在這些周邊玩樂放電。

5.美食攤位、餐車齊聚大都會 吃吃喝喝超滿足

除了舞台上精彩的音樂演出之外，活動當天現場還會許多人氣特色市集及胖卡美食攤位、餐車要滿足大家的味蕾，從Pizza、蛋糕到啤酒、飲品應有盡有，讓全家一起出遊野餐的民眾不用大包小包的準備野餐餐點，也可以在現場找到最美味的各種餐點喔！

這次「來新北 音樂盒‧野餐」特別與「有趣市集」合作，將帶來數十攤特色美食，融合了台式創意與異國料理，讓你從下午兩點到晚上十點，一路品嚐各式美食佳餚，不管你喜歡什麼樣的料理，都可以在現場找到最適合你的菜。

W。痴甜點。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

元濱大叔滷味專家。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

Mundane 沒有靈魂的餐車。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

6.捷運站步行30秒即達 交通超方便

有吃、有玩、有聽、有逛的「來新北 音樂盒‧野餐」，該怎麼去呢？為避免車潮壅塞，新北市府建議民眾盡量使用大眾交通工具前往活動現場，只要搭乘【機場捷運】到A2三重站，從1A出口步行30秒即可抵達；或是選擇【捷運中和線】從三重站1號出口步行100公尺就能加入野餐的行列。

【捷運中和線】三重站或是【機場捷運】三重站，都可以在2分鐘內步行抵達會場。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

喜歡運動的市民朋友，可以騎Youbike順著二重環狀自行車道到現場，並將車歸還在捷運三重站三號出口旁的停車柱。

捷運三重站三號出口提供32輛Youbike停車位。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

此外，搭乘公車也能來野餐喔！大都會公園旁鄰近的公車站牌包含【捷運三重站】、【菜寮(重陽路)站】、【菜寮(重新路)站】共有28路公車可達，不過搭乘公車，要步行的距離就稍遠一些，約650公尺，須走10分鐘左右。

【來新北 音樂盒‧野餐】詳細交通資訊地址：新北大都會公園（新北市三重區疏洪東路一段）1.捷運：●捷運中和線三重站出口即可抵達。●機場捷運線A2三重站，從1A出口即可抵達會場。

2.公車：●捷運三重站：62、227區、232、264、640。●菜寮(重陽路)站：14、 227、227區、232、292、292副、621、640、662、803、806、1212、忠孝幹線。●菜寮(重新路)站：14、62、11、227、264、292、66、622、636、638、639 (801、803、820、857、1209、1803、9102、F301及忠孝幹線。

3.Youbike：捷運三重站(3號出口)