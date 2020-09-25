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查血汗口罩國家隊 勞動部規畫年底專案勞檢

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
口罩國家隊接連爆血汗超時，勞動部規畫年底進行專案勞檢。本報資料照片
口罩國家隊接連爆血汗超時，勞動部規畫年底進行專案勞檢。本報資料照片

日前爆發的加利混充口罩事件，讓口罩國家隊超時趕工、未給付加班費等問題浮上檯面，新北市勞檢處也連續接獲2家口罩工廠申訴，甚至有作業員單周工時超過100小時。勞動部職安署署長鄒子廉今表示，目前地方勞工主管機關已就申訴案勞檢，列為國家隊的口罩、酒精等防疫物資工廠，也正進行法遵訪視，今年底前將視法遵訪視狀況進一步專案勞檢。

由於口罩工廠超時、未依照勞基法規定給休假等事件頻傳，鄒子廉表示，目前正在規畫就口罩、酒精、防護衣等防疫物資產業進行專案勞檢，第一步是由地方主管機關就申訴案件勞檢，第二步則是盤點出適用勞基法天災事變條款、卻未依法向地方政府通報核備的防疫物資產業，入廠法遵訪視，給予輔導，前兩步都已在進行。

他指出，法遵訪視的重點是看防疫物資工廠有無據實通報核備彈性變更，並給予員工補休、加班費等。

鄒子廉說，職安署將視法遵訪視的狀況，第三步才是實施專案勞檢，預估年底前就會執行。

口罩 勞檢 加班費

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