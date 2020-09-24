配合雙語國家政策 公務員培訓今年起納英語課程

為配合雙語國家政策的推動，公務人員保障暨培訓委員會今天表示，未來公務人員晉升簡任官等訓練，將納入英語培訓課程，並嚴謹遴選制度、擇優選訓，以培育現代政府所需的治理人才。

保訓會今天在考試院會進行「109年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練規劃辦理情形」專案報告時指出，由於公務人員升官等考試法在民國104年1月7日修正公布，簡任升官等考試從今年起不再辦理，公務人員要晉升簡任官等，只有參加薦升簡訓練的途徑，因此強化這項訓練實施內涵更顯重要。

保訓會說，除了精進本項訓練的課程、教材、教學設計及執行相關措施之外，為了讓訓練資源集中在具有發展潛力的重點人才，保訓會近期也會通盤檢討薦升簡訓練的遴選制度，以更嚴謹的標準遴選參訓人員。

保訓會指出，為使公務人員具有現代化的跨域流動與國際接軌能力，並配合總統蔡英文「雙語國家政策」，未來將規劃納入英語培訓課程，從教材、教學方式及境教場域等各個面向，藉由實體與數位併行的英語課程，推動公務應用英語訓練，提升未來簡任文官的英語能力。

保訓會表示，預定從今年高考三級暨普通考試錄取人員訓練開始全面推動辦理，未來的薦升簡訓練，也將納入英語培訓。

考試院長黃榮村及與會考試委員在會中表示，因為薦升簡訓練，已成為公務人員晉升簡任官等的唯一管道，這項訓練尤顯重要，期許保訓會精進訓練課程內涵，強化訓練品質，特別是落實雙語培訓政策，提升公務人員的英語能力。

黃榮村指出，要讓每一位受訓人員都能充分瞭解當前國家重要政策，以便掌握未來決策方向；保訓會則會針對相關意見進行研議，並繼續檢討與強化訓練，以培育現代政府所需的治理人才，滿足民眾對政府施政的高度期望。