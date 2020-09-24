拯救混凝土之獸 賴清德：保存台灣粗獷主義建築

副總統賴清德今天表示，全世界現在有許多粗獷主義的建築都面臨被拆除的危機。台灣在那個年代沒有落後其他國家，代表台灣的建築很強，發展的也很早，國際化的也很好，期盼大家共同努力，保存粗獷主義年代的建築。

賴清德下午前往忠泰美術館參觀「SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展」致詞時表示，很高興參觀「SOS拯救混凝土之獸!粗獷主義建築展」，稍早立法委員吳思瑤提到，這個展覽是2017年在德國建築博物館及歐洲地區巡迴後，首次到亞洲就來台灣；這個展覽在聚焦於「未來」及「城市」的忠泰美術館舉辦，格外有意義。

賴清德說，私人企業願意捐資興建美術館，本來就不容易，而且又聚焦在建築、藝術及文化，並且展望城市的未來，格外令人尊敬。對於吳思瑤希望台灣能用建築跟國際對話，也希望能夠擁有建築的博物館，他認為這些政府都應該要去推動。

賴清德表示，他在擔任台南市長時，希望用建築來改善市民生活，也期盼用建築讓城市變得更美麗，他在參觀展覽時，得到很深的啟發。

他指出，粗獷主義開始得很早，全世界現在卻有許多粗獷主義的建築都面臨被拆除的危機。台灣在那個年代沒有落後其他國家，有很多建築，也都是粗獷主義建築的代表，跟其他國家比起來毫不遜色。

賴清德說，這代表台灣的建築很強，發展的也很早，國際化的也很好，我們要有信心，也期盼大家共同努力，保存粗獷主義年代的建築。