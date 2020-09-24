蘇貞昌：國家強盛不是看飛彈多 拚搏腦力發明創新

台灣創新技術博覽會今天開幕，行政院長蘇貞昌致詞表示，國家興盛不是看「飛機大、飛彈多」，而是看腦力、發明與創新。經濟部長王美花說，一家小廠為了爭取訂單，取得400張她具名的專利證書，凸顯台廠競爭力不容小覷。

蘇貞昌下午出席2020年台灣創新技術博覽會開幕典禮並致詞，經濟部長王美花、科技部長吳政忠、貿協董事長黃志芳等人也出席。

蘇貞昌致詞時表示，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球時刻，台灣還能舉辦實體的大型博覽會，而非線上互動，是亂世中福地，應要珍惜。

他說，台灣創新技術博覽會的原名是台北國際發明技術交易展，名稱很長，他問了好幾次都還是記不起來，而且英文沒有「台北」也沒有「台灣」，更名後簡單明瞭，蘇貞昌笑說，「一口氣不用換氣就講得完，而且有台灣」。

話鋒一轉，蘇貞昌表示，現在台灣在國際討論度很高，連口罩都要註記Made in Taiwan（台灣製造），甚至連一些比較大的國家製造的口罩，都要假冒為台灣製造，顯見在現代，「不是看你土地大、人口多、飛機大、飛彈多，而是看你腦力好不好、發明強不強、有沒有創新」。

蘇貞昌說，台灣在創新領域上，真的是世界大國、世界的強國，因台灣是個自由民主開放的國家，台灣人又有「好教育、好智力、好努力」等3力，所以不斷創新。

他表示，台灣不需要害怕他國的飛彈、飛機，應該讓世界看到台灣比較好的一面，因台灣是世界拼圖上不可獲缺的一塊，也能對世界做出貢獻。

王美花致詞時則說一個中小企業故事，指某廠商為了讓大廠注意而致力研發，領有400張由她具名的專利證書，如今已成功，精神可嘉，也是台灣創新技術博覽會的初衷：鼓勵發明與創新。

王美花說，台灣經濟能表現好，靠的是創新與研發，才能在國際上與人競爭。

她也對在場的銀行代表喊話，希望小公司或個人發明家要貸款時，能先與經濟部聯繫，看怎麼樣能做得更好。