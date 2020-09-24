社宅2階段將啟動 中央幫建7萬戶

政府將啟動第2階段社宅建造，減輕地方財政負擔！內政部政次花敬群24日宣布，第1階段由地方主導的社宅興建已達標，但考量地方財政，第2階段目標的8萬戶中，政府將負擔其中6.8萬戶。媒體質疑社宅建成後，抽籤規則是否會改變？花敬群表示不會，新社宅仍保障30%弱勢、青年、中產階級以下家庭入住。

國家負責建社宅

花敬群說，先前桃園、新北、台北雖然都有興建社會住宅，而全台4萬戶的目標也超前達標，但是考量地方政府的財政，以及基層人員業務量龐大。即使一些地方政府開始成立住都中心，但在預算與人力都還是沉重負荷，因此第2階段將由國家作為主要負責。

但媒體質疑中央人力是否足夠？花敬群表示，由於國家的住都中心成立，加上內政部營建署的工程隊人數、資源增加，現在變成中央有餘力可以處理社會住宅興建，他保證沒有問題。而目前4萬戶的達標標準是以工程得標為依據，未來建造完成後，會以何種標準抽籤，花敬群則回說仍以現有標準。

新社宅質量增加

「但財政部會在營業稅、房屋稅與地價稅上進行減免。」花敬群提到，第1階段的保障不變，至於第2階段的社宅，會比以前有更多綠能或建築標章，逐步提升居住品質，也會增加社區內至少有1種社福或托育機構的目標，透過社會住宅擴建，打造更完善的社會安全網。

不過也有媒體質疑，跟民間合作的「包租代管」進度如何？花敬群回覆說，目前有1.1萬戶，過去每年平均約可增加8000到1萬戶，但內政部與其他部會陸續在明年會針對包租代管提出更多優惠，鼓勵房東或房客轉軌的包租代管下，預計每年可增加至1.5萬-2萬戶，因此可望達成原訂113年8萬戶包租代管的目標。

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