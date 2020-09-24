快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社宅2階段將啟動 中央幫建7萬戶

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

政府將啟動第2階段社宅建造，減輕地方財政負擔！內政部政次花敬群24日宣布，第1階段由地方主導的社宅興建已達標，但考量地方財政，第2階段目標的8萬戶中，政府將負擔其中6.8萬戶。媒體質疑社宅建成後，抽籤規則是否會改變？花敬群表示不會，新社宅仍保障30%弱勢、青年、中產階級以下家庭入住。

國家負責建社宅

花敬群說，先前桃園、新北、台北雖然都有興建社會住宅，而全台4萬戶的目標也超前達標，但是考量地方政府的財政，以及基層人員業務量龐大。即使一些地方政府開始成立住都中心，但在預算與人力都還是沉重負荷，因此第2階段將由國家作為主要負責。

但媒體質疑中央人力是否足夠？花敬群表示，由於國家的住都中心成立，加上內政部營建署的工程隊人數、資源增加，現在變成中央有餘力可以處理社會住宅興建，他保證沒有問題。而目前4萬戶的達標標準是以工程得標為依據，未來建造完成後，會以何種標準抽籤，花敬群則回說仍以現有標準。

新社宅質量增加

「但財政部會在營業稅、房屋稅與地價稅上進行減免。」花敬群提到，第1階段的保障不變，至於第2階段的社宅，會比以前有更多綠能或建築標章，逐步提升居住品質，也會增加社區內至少有1種社福或托育機構的目標，透過社會住宅擴建，打造更完善的社會安全網。

不過也有媒體質疑，跟民間合作的「包租代管」進度如何？花敬群回覆說，目前有1.1萬戶，過去每年平均約可增加8000到1萬戶，但內政部與其他部會陸續在明年會針對包租代管提出更多優惠，鼓勵房東或房客轉軌的包租代管下，預計每年可增加至1.5萬-2萬戶，因此可望達成原訂113年8萬戶包租代管的目標。

【更多精采內容，詳見

花敬群 內政部 社會住宅

延伸閱讀

蘇貞昌：社會住宅年底4萬2000多戶 達成率106%

拚達標！內政部：第二階段社宅中央接棒6.6萬戶

內政部社宅一階10月底達標 加速推動二階

阻房價上漲出這招 名嘴批執政黨快被建商統一了

相關新聞

社宅2階段將啟動 中央幫建7萬戶

政府將啟動第2階段社宅建造，減輕地方財政負擔！內政部政次花敬群24日宣布，第1階段由地方主導的社宅興建已達標，但考量地方財政，第2階段目標的8萬戶中，政府將負擔其中6.8萬戶。媒體質疑社宅建成後，抽籤

觀察站／雞毛當令箭？選擇性管制引聯想

中天新聞台衛廣執照將到期，ＮＣＣ昨天決議召開聽證會，這也是ＮＣＣ史上第一次為了電視台換照審查開聽證會。同一天，彰化衛生局...

新聞眼／中天換照 蔡衍明大將操盤 3招突圍

曾被戲稱為「韓天新聞台」的中天，今年底將面臨換照考驗，旺中集團董事長蔡衍明找上前八大總經理林柏川來當救火隊長，在這位藍綠...

頭一遭！中天換照 NCC開聽證會

中天新聞台衛廣執照將於今年十二月十一日到期，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天委員會第一次審議中天換照案，並決議召開聽證會...

青創貸款總額百億！YouTuber也能申請

文化部昨宣布與文策院及十家銀行共同合作，提供青年文創業者創業貸款服務，最高可貸到一千八百萬，總金額達一百億。而一百萬元以...

明年健保有多少錢？總額協商明登場主要爭點在此

一年一度的全民健保醫療給付費用總額協商會議，明（9月24日）將登場。根據國發會6月底所公布的成長率範圍，健保會委員將討論...

NCC認定疫情報導引起恐慌 開罰中天120萬

中天新聞台在疫情期間的報導打出「封台倒數6天」字樣，以及浙江台商父親call in電話都遭到民眾檢舉；NCC認為造成民眾...

【今日精摘】新婚陸籍配偶可回台團聚／中秋國道車流恐如過年

新婚陸籍配偶可回台團聚了！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布 ，團聚陸籍配偶從明天零時起可申請入境。據統計，持「團聚證」但因疫情而無法入境的陸配約有2000名。

警政署高階警官異動 台南警局同步調整8位分局長

警政署基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，今天調整（陞）部分重要警職，本局相關異動人員如下：

警政署高層人事異動 台南警界大風吹周五交接

警政署今天下午公布高階警官人事令，台南市政府警察局副局長李政曉將升任警政署保七總隊長，台南市政府警察局也公布最新人事異動...

中天新聞台換照審查 NCC首次召開聽證會

中天電視6月提出的換照申請案，NCC考量涉及民眾權益重大事項，決議召開聽證會，時間點可能落在10月中下旬，創下NCC換發...

警政署高層人事異動 高雄4警官外放升職

警政署今天發布高階警官人事命令，高雄市警局除了督察長劉祥浤升任台南市警局副局長，前鎮警分局長林新晃、保安大隊長林宏輝和督...

熱門新聞

北市上空機群凌空 民眾：開戰了？ 國防部：國慶預演啦

台海局勢緊張 游淑慧警告：台人再「這樣做」大陸恐真打來

社區安全嗎？ 台灣輸出暴增19例

獨／蔡總統視導子儀艦大合照 罕見「戰彈」當背景

專家：社區疑有潛在確診者 少數移工恐感染

NCC認定疫情報導引起恐慌 開罰中天120萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。