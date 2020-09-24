蘇貞昌：社會住宅年底4萬2000多戶 達成率106%

行政院長蘇貞昌今天表示，社會住宅在10月底前，可提前達第一階段4萬戶的目標，到今年年底前，政府興建戶數將達4萬2000多戶，達成率106%；第二階段2021至2024年由中央直接發包的社會住宅就會達6萬6000戶。

內政部上午在行政院會報告「政府直接興建社會住宅推動成果」。

內政部表示，直接興建社會住宅第一階段目前已達成約3萬9000餘戶，達成率98.6%，預計今年10月底可提前達成第一階段4萬戶目標。針對第二階段內政部已超前部署，全國盤點出209處170公頃適合興建的用地，約可興建8萬戶。

內政部表示，第一階段是地方主導，第二階段將由中央主導興辦，由國家住宅及都市更新中心補足地方量能不足。

行政院發言人丁怡銘在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌聽取報告後表示，社會住宅是蔡總統實現居住正義很重要的政策之一，希望透過社宅的興建推動，為比較不容易租到房子的弱勢族群，以及辛苦在他鄉就學、就業打拚的年輕人，提供一個安穩、舒適且負擔得起的住所。

蘇貞昌說，2015年底，全國社會住宅僅1萬624戶，4年多來，在中央與地方通力合作下，預計今年10月底，可提前達成第一階段2017至2020年4萬戶的目標，到今年底前，政府興辦戶數將達4萬2000多戶，達成率106%。

蘇貞昌表示，為照顧更多國民，第二階段2021至2024年由中央直接發包的社會住宅，會達6萬6000戶。除追求「量」的增加，也必須兼顧「質」的提升，第二階段直接興建社會住宅將朝每一案件至少取得2項建築標章，將社會住宅導入綠能、智慧、循環經濟等理念，提升居住品質。

蘇貞昌說，第二階段社會住宅內政部已盤點出數百處適合興建的用地，請各部會積極配合，儘速提出例如警消、軍職、文化、藝術、產業、創生等的社會住宅興辦事業計畫，以及各部會併同興辦的主題設施，例如日照、托嬰、托兒、青創計畫等，報院核定，以確保2024年能達成直接興建12萬戶的目標。