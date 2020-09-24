華南幸福方程式獎不完 超萌「小小兵體驗營」人氣爆棚

為了表達華南金融集團對於世代傳承的重視，華南金融集團針對VIP貴賓客戶精心設計「幸福華南小小兵體驗營」，台中場於9/20(日)上午假台中誠品綠園道閃亮登場，共計有150位7-12歲的華南新世代貴賓參與，期望為華南客戶留下難忘的回憶，也象徵家族興盛的延續！

圖／華南金融集團 提供

「嗶——」口哨聲響起，穿著陸戰隊迷彩服的帥氣小小兵們，在教官的帶領下開始闖關。第一關「人小志氣比天高」，透過伏地挺身、鴨子走路、交互蹲跳等體能項目，訓練孩子的肌耐力並促進運動協調性；第二關「大部分解我最行」，則是藉由拆解與結合玩具槍，訓練手部靈活性，增強理解力與執行力；第三關「正中紅心得第一」則讓孩子們體驗兒童安全步槍瞄準、射擊，訓練專注力並促進肌肉之發展；除此之外，孩子們還學習操作縮小版五零機槍、精準擊倒標靶，感受任務成功的成就感，並且提昇專注力及抗壓性。最刺激的莫過於最後一關「衝天砲擊轟轟轟」，在砲操訓練後，小小兵們可將砲彈放至砲管內並發射，藉此強化運用工具之邏輯思考與實作能力。每位參與的小小兵們都感到驚奇連連，玩得不亦樂乎，也吸引一旁的家長猛按快門，為孩子留下珍貴紀錄。

華南金融集團成立超過100年，致力提供專業的理財服務，守護、保障每個家庭的理想生活，並幫助無數家族資產傳承，立下穩健的財務根基。今年受到新冠疫情影響，許多民眾的經濟遭受考驗，更讓華南金融集團決定挺身而出，善盡社會責任，因此積極舉辦一系列「華南嘉年華•幸福方程式」線上和實體活動，向國人推廣正確的理財觀念，並提供各式專業理財方案，期望能幫助各年齡層的民眾養成理財的好習慣，未來能有充足的資源因應環境動盪。

「華南嘉年華•幸福方程式」系列活動自即日起至11/30，客戶於活動期間購買華南金融集團嚴選商品達交易門檻，就有機會抽Mac筆電、Dyson吹風機、Apple Watch…等大獎，讓民眾輕鬆享受理財的樂趣，時刻擁抱專屬自己的幸福人生。