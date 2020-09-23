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明年健保有多少錢？總額協商明登場主要爭點在此

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
一年一度的全民健保醫療給付費用總額協商會議，明（9月24日）將登場。圖／本報資料照
一年一度的全民健保醫療給付費用總額協商會議，明（9月24日）將登場。圖／本報資料照

一年一度的全民健保醫療給付費用總額協商會議，明（9月24日）將登場。根據國發會6月底所公布的成長率範圍，健保會委員將討論明年7745到7865億的費用在各醫療服務部門的分配，民眾最關切的費率則最快十月才會出爐。根據抽籤結果，明討論順序為醫院總額、牙醫門診總額、西醫基層總額、中醫門診總額。據了解，付費者與醫界在總額分配版本最大的不同，在於醫院總額希望多爭取12到15億用於分級醫療。

國發會六月底公布明（2021）年健保醫療給付費用總額成長率為2.907%至4.5%，4.5%上限成長率為近7年來最低。預估健保明年總額將介於7745億至7865億之間，相較今年，僅成長219億元至339億元。這7000多億總額中，可協商部分僅100億左右，但每年周四會議都會開上十幾個小時，並需第二天再次確認較具爭議部分，才會於周五下午四點左右對外公布結論，若有協商未果之部分，再交由衛生福利部部長拍板決定。

健保會委員朱益宏表示，目前看到醫院協會版本和健保署版本，內容大同小異，但在醫院協會在醫院總額有希望額外爭取的部分。醫學中心與區域醫院希望增加8到10億，彌補急重症照護相關給付不合理的部，以用於落實分級醫療；地區醫院也希望爭取4到5億，以加強分級醫療所需的慢性病管理、急性後期整合照護等項目。不過付費者未盡同意，因急重症支付標準過去已經調整過數波，總額度超過百億。

健保署署長李伯璋表示，急重難罕相關的健保給付很多都不合理，但因為國發會已匡定了總額的上限，在沒有更多錢的情況下，減少不必要的醫療行為就是很重要的目標。因為這樣便能讓點值變好，醫療院所不用做那麼多醫療行為，也能拿到一樣多。

為了減少不必要醫療行為，健保署過去曾經透露，可能的方向包括打開藥品的部分負擔天花板、開始收取檢驗檢查的部分負擔。健保安全準備金到8月底還有1420億，大約是2.5個月的保險給付支出，預計這周五明年總額確定之後，便能試算幾個月後安全準備金將低於1.5個月，一但低於這個安全水位，健保費率勢必將調漲，這也將是十月健保會的討論重點。

李伯璋表示，9月協商過後，10月的重點將是支付標準的調整，例如藥師調劑費、內科醫師診察費、加護病房護理費、呼吸照護費等，這些辛苦的工作應該受到照顧。日前媒體報導健保署今年將以「醫療服務成本指數改變率」所增加之預算用於近300個急重難症照護相關支付項目，相關經費高達123億，是近年最大幅度調整。

對此，朱益宏表示，醫療服務成本指數改變率代表過去兩年內醫療院所自行吸收成本提高的部分，這筆經費不應用於調整支付標準。成本提高是所有醫療院所都在承擔，但支付標準調整並非所有醫院都能拿到，哪些科別能提高給付，也與醫學會的爭取聲量有關，因此透過支付標準的分配並不盡公平，應將這筆預算放回總額中，比較公平。

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