科學人登萊豬廣告風波 陳吉仲：為了共同打擊假消息

「科學人」雜誌臉書日前刊登廣告，宣稱養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」被外界罵翻，留言灌爆臉書；農委會主委陳吉仲今到宜蘭參加活動時表示，廣告使用字眼應更加謹慎，但因近來網路上有太多對於萊克多巴胺的假消息，科學人與農委會共同打擊假消息，應該獲社會大眾肯定。

農委會與科學人雜誌合作刊登廣告，日前在臉書一則廣告，稱養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」，又說「萊豬不好吃」，引發罵聲不斷，科學人前天緊急下架廣告並道歉。

農委會主委陳吉仲今天到宜蘭參加百大青農畢業授證時受訪表示，科學人平常就有跟農委會有合作， 這件事有點擦搶走火，科學人雜誌跟農委會是為了共同打擊假消息，因為最近在特定的粉專轉傳及LINE不斷傳說，國內養豬農會使用萊克多巴胺，這是嚴重不實的假消息。

他說，面對科學人跟農委會共同面對打擊假消息，應該獲得社眾肯定，至於裡面用的字眼雙方會更謹慎，希望大家回歸到為何當初為何農委會在很多地方，都要一再說明國內不使用萊克多巴胺，因為有太多消息困擾著農業，農委會絕對不惜使用各種資源，捍衛農民權益，會更積極說明清楚；科學人已表達說明始末，責任沒有推給農委會，農委會也尊重科學人。