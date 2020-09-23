易購好買在新竹 縣上好禮到你家

面臨全球化市場，為讓消費者吃得安心、用的心安，新竹縣政府近年來積極推廣「新竹良品」品牌形象，以高規格的產品檢驗要求，分別以「新風味」、「竹好茶」、「縣心意」、「出煮藝」、「良農產」、「品甜點」等六大好禮主軸，廣納新竹縣在地優質業者，推廣獨一無二的新竹縣良品，發揚新竹縣在地特色。

「新竹良品 縣上好禮」購物專區隨著現代人購物習慣逐漸改變以及今年新冠疫情衝擊之下，讓新竹縣在地優質店家面臨來客數下降的現況，然為將店家衝擊降到最低，新竹縣政府產業發展處將於樂天電商平台建立「新竹良品 縣上好禮」購物專區( https://www.rakuten.com.tw/shop/otop/category/w7zev/ )，攜手2020新竹良品優質廠商，媒合新竹良品優質好禮，讓消費者在家即可購買新竹縣的實尚好物、享受在地好食。

新竹縣政府產業發展處陳偉志處長表示，為讓消費者購買最優質的新竹產品，縣府每二年舉辦「新竹良品」徵選活動，今年適逢2020新竹良品改版推出，在六大好禮徵選主軸下，共收錄107家新竹縣良品名店，嚴選推出的產品更是新竹縣精銳好禮，尤其中秋佳節即將來到，上網輕鬆購買「新竹良品」特色伴手禮，相信是消費者送禮自用的最佳選擇。

新竹縣政府產業發展處希望媒合知名電商平台的線上網購力量，讓各店家依據本身經營條件參與線上網路平台商品銷售，除增加經濟產值及拓展網購族群市場外，更希望協助新竹在地老店進行數位轉型，建構虛實並進的多元行銷管道，以促進實質收益，進而達到店家永續發展。

「新竹良品 縣上好禮」網購平台。 圖／新竹縣政府 提供

網購平台頁面。 圖／新竹縣政府 提供