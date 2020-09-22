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暖化重於中共威脅 青年推動零碳排

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
民進黨副秘書長林飛帆（右起）、綠黨秘書長張竹芩、台北市議員黃郁芬、台北市議員苗博雅、基進黨李雨蓁、時力議員廖子齊號召青年抗暖。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
民進黨副秘書長林飛帆（右起）、綠黨秘書長張竹芩、台北市議員黃郁芬、台北市議員苗博雅、基進黨李雨蓁、時力議員廖子齊號召青年抗暖。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「對真正要生活到2050年的年輕人，氣候變遷將是比對岸威脅更嚴重的國安問題！」民進黨副秘書長林飛帆、社民黨台北市議員苗博雅等青年政治人物22日指出，應設定2050年淨零碳排政策目標，從地方政府到公民教育落實紮根，並號召27日上街頭青年抗暖大遊行。

台灣氣候目標保守

「台灣當前回應氣候變遷目標太保守，且缺乏有效政策工具！」時代力量新竹市議員廖子齊指出，台灣的溫室氣體減量及管理法長期目標，與國際上要求的「2050年淨零碳排」落差太大，保守的目標導致行動方案也無力，缺乏能夠造成行為改變的誘因工具，應該提出屬於台灣的「綠色政綱」，落實能源稅及碳交易。

台灣基進黨組織部主任李雨蓁表示，2018年高雄大雨超過歷史瞬間雨量，也讓大家意識到要打造韌性海綿城市。然而主責者雖是環保署，但時常叫不動經濟部、交通部等大部會，導致各部會推諉塞責，中央應主導能源轉型跨部會議；此外，地方政府常收到中央要求達到的目標數據，其實需要具體務實協調才有成效。

「青年是真正要生活到2050、2070年的人，當然要關心氣候議題！」苗博雅強調，中央推出的能源政策需要地方政府配合，「目標值如何訂定？光是定義如何計算數值就是大學問。」他指出，台北市能源政策白皮書寫「跟2005年相比減少25%，2030年達成」，但怎麼達成目標卻不易量化，中央要提供必要資源支持。

能源轉型公民參與

綠黨秘書長張竹芩強調，以前山區農業用地很多種水果的現在改種蔬菜，都是悄悄受到氣候影響，「如果看到水庫水位線不斷下降，真的會嚇到！」若干年後水費可能會3倍、5倍飆漲，盡情用水將變成有錢人的特權。綠色治理最重要的基礎是信任，否則再好的政策工具民眾都不會相信，就像美國控制不住疫情的亂象。

「氣候變遷可能是比對岸威脅更嚴重的國安問題！」林飛帆說，未來幾年海平面上升會對低窪地區直接造成影響，必須預測模擬以提高警覺性。「綠色新政」的基本框架是聯合國永續發展指標，除了要延續過去的非核、綠能、減煤，也要跟舊的能源發展路線對話，讓舊產業從業人員不會因為能源轉型而遭到犧牲。

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氣候變遷 青年 林飛帆

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