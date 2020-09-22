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【重磅快評】以假打假！農委會可以這樣花人民納稅錢？

聯合報 / 主筆室
農委會在「科學人」雜誌臉書粉絲團刊登廣告，發文宣稱養豬加入萊克多巴胺可以增加收益又環保，引發爭議；農委會主委陳吉仲出面表示農委會並沒有提供這些引起爭議的字眼。記者彭宣雅／攝影
農委會在「科學人」雜誌臉書粉絲團刊登廣告，發文宣稱養豬加入萊克多巴胺可以增加收益又環保，引發爭議；農委會主委陳吉仲出面表示農委會並沒有提供這些引起爭議的字眼。記者彭宣雅／攝影

「科學人」雜誌臉書粉絲團日前刊登農委會廣告，宣稱養豬加萊克多巴胺「可以增加收益又環保」引發爭議，農委會主委陳吉仲隨即撇清，稱農委會並未提供爭議字眼，防檢局也發出聲明，指該廣編投放合作是「科學人」主動邀約；千錯萬錯好像都是「科學人」雜誌的錯。

但是，事實真是如此嗎？這個事件不僅過程荒腔走板，更洩露了一個天大的秘密─原來農委會不只有「1450」大軍，還有類似科學人雜誌這種「開口合約」的合作媒體，難謂軍容不壯盛啊。

農委會「1450」在去年大選時一戰成名，原本科目為「加強農業訊息因應對策計畫」，開標1450萬元，最後以1008萬元得標，但遭外界質疑是網軍行銷案，今年科目名稱改為「加強新媒體農業傳播計畫」，決標金額828萬元。陳吉仲稱，農業部門遭受很多假訊息，影響市場價格與農民權益，為了要能在第一時間回應澄清，才執行這項行銷案，並非操作網軍。

好吧！如果農委會是為了農民權益及市場秩序，花近千萬元執所謂「加強新媒體農業傳播計畫」，以期能在第一時間澄清假訊息，那人民納稅錢也算沒白花；陳吉仲說最近有許多假消息攻擊台灣養豬業，說台灣要使用萊克多巴胺，嚴重影響養豬產業云云，但，這不正是農委會 「1450」們大顯身手的好時機嗎？

當然，防檢局想加強宣傳效果，於是透過「科學人」雜誌臉書粉絲團加強政策宣導，那也不是什麼壞事，防檢局說「科學人」不僅這次是主動邀約，過去亦曾多次向防檢局提出合作邀約，基於過往合作經驗，防檢局信任對方專業，廣編內容均由「科學人」撰寫製作，防檢局僅提供法規及客觀資訊。

看來，農委會防檢局和科學人雜誌之間的採購行為類似「開口合約」，雙方有合作原則，而且是長期合作，只是沒有數量的硬性規定，金額也有一定上限，即始沒有法定的採購程序，也應比照採購法的嚴謹態度執行，畢竟花的是公帑，怎麼可以沒事先審查內容就上架？上架文章未標註「廣編」即刋出？         

陳吉仲曾胸脯保證，農委會所有「1450」的招標案都是公開透明，都可以被檢驗的，那麼，像這種 「主動邀約」的廣告委託案是否也應該透明、可被檢驗？農委會對其他媒體是否也一視同仁，只要主動邀約都一律應允？託播過程有無審查機制？如果「養豬加萊克多巴胺可以增加收益又環保」這種內容都不把關，豈不是以「假消息澄清假消息」？農委會可以這樣花人民的納稅錢嗎？

農委會 陳吉仲

延伸閱讀

與「科學人」爭議廣告無關？林為洲：陳吉仲應誠實面對

「科學人」擦槍走火 陳吉仲：萊豬廣告未提供爭議字眼

聯合報社論／未見農委會主委，只見農民與農運叛徒

立院美豬大戰 蘇拒道歉 陳吉仲遭圍剿

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