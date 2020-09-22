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處理超過200件網域名稱爭議 TWNIC與資策會辦理研討會

聯合新聞網 / 台北訊

資策會科技法律研究所受TWNIC委託，於今(18)日舉辦「網域名稱爭議處理20週年研討會」
資策會科技法律研究所受TWNIC委託，於今(18)日舉辦「網域名稱爭議處理20週年研討會」

網際網路發展及應用快速，伴隨而生的即是網域名稱之爭議案件。網域名稱為企業對外表彰重要管道之一，為提供國內企業一個公正、快速、有效之訴訟外紛爭解決機制，財團法人台灣網路資訊中心(Taiwan Network Information Center , TWNIC)早於民國90年時即制訂「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法暨實施要點(TWDRP)」，選定具處理網域名稱爭議資格的專家，組成「專家小組」協助爭議案件之處理。此爭議處理機制運行至今已屆滿20年，TWNIC特委託資策會科法所於今(18)日舉辦「網域名稱爭議處理20週年研討會」，邀請TWNIC董事長黃勝雄、台北律師公會律師鍾文岳、資策會科法所所長王偉霖等專家出席參與，見證網域名稱爭議處理機制20週年歷程。

事實上，網域名稱爭議隨著時間的推進，20年來各類爭議事件層出不窮，以近期Facebook推出Facebook pay之新支付系統，然而，< facebookpay.tw >網域名稱卻遭不明人士搶註並公開販售一例，即為近期備受關注的網域名稱所產生的爭議事件。

資策會科法所－國內惟二的網域名稱爭議處理機構之一

TWNIC董事長黃勝雄表示，資策會科法所於民國90年開始即受託與台北律師公會共同成為全國惟二協助處理國家代碼(ccTLD)為「.tw」，及「.台灣」網域名稱爭議問題之專業機構。20年來，機制運作穩定並發揮極高功能，至今(109)年，資策會科法所已經手累積超過200件域名爭議處理案件，具相當豐富實務處理經驗。

資策會科法所所長王偉霖指出，資策會科法所為國內專業的法制智庫幕僚單位，隨時觀測並掌握科技法律國際動態，非常榮幸能成為域名爭議處理機構，並感謝由60多位專業顧問組成的專家小組，以訴訟外方式進行域名爭議事件處理，協助域名遭搶註之企業在最短時間內維權、並將損害降到最低。

網域名稱爭議處理機制之所以能夠穩定運行，所組成的專家小組扮演關鍵角色，專家小組需針對個案做出解釋，以便讓爭議處理辦法中的抽象法律概念得以落實，並成為後續案件之參考借鏡。而資策會科法所除了協助TWNIC維運機制之運作以外，亦視情況指派相關專業之同仁加入專家小組中，協助爭議事件之處理。

資策會科技法律研究所受TWNIC委託舉辦「網域名稱爭議處理20週年研討會」，邀請到重量級專家齊聚一堂(右起：賴文智律師、周天主任、邵瓊慧律師、王偉霖所長、謝銘洋大法官、黃勝雄董事長、賴文平首席顧問、鍾文岳律師、顧振豪副所長)
資策會科技法律研究所受TWNIC委託舉辦「網域名稱爭議處理20週年研討會」，邀請到重量級專家齊聚一堂(右起：賴文智律師、周天主任、邵瓊慧律師、王偉霖所長、謝銘洋大法官、黃勝雄董事長、賴文平首席顧問、鍾文岳律師、顧振豪副所長)

今(18)日研討會中，特別邀請智慧財產權領域權威的謝銘洋大法官蒞臨大師論壇，謝銘洋大法官係TWDRP制定時的域名爭議處理機制研擬小組召集人，同時擔任「網域名稱爭議處理機制諮詢小組」成員及網域名稱爭議處理專家。謝銘洋指出，只要網路繼續被利用，域名就扮演重要角色，而域名也是提供使用者判斷真正經營者的重要依據。隨著開放域名開放登記越趨多元，網路世界未來將會更複雜，對於我國網路空間與域名領域之發展將有高度影響與啟發。期盼藉由今日諸多專家的熱絡交流與精彩分享，能讓大眾對於網域名稱爭議處理機制有更深入的瞭解與認識。展望未來，資策會科法所將密切關注網路多元發展，掌握網域爭議處理機制調整動向，協助「網域名稱爭議處理」順利運行邁向下一個20年！

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