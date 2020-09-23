勞動部「多元FUN年祭 作伙玩樂趣」大型假日市集 人地產三大主題展歡慶豐收

以高屏澎東轄區的豐年祭出發，象徵歡慶豐收與民眾同樂，勞動部高屏澎東分署今年度以「多元FUN年祭 作伙玩樂趣」為主題，於9月11日至14日在高雄巨蛋內舉辦多元大型假日市集；12日開幕活動中，轄區25個多元培力單位以人、地、產3大主題展，各自拿出在地好吃、好玩的在地特色，吸引越來越多人潮聚集，一同來歡度熱鬧的多元節慶。

圖／財團法人西子灣教育基金會提供

本次活動邀請2019年維也納國際合唱比賽金獎的屏東縣青葉國小合唱團開場表演，接著由勞動部長許銘春、勞動力發展署長施貞仰、高屏澎東分署長程泰運等長官貴賓一同在大型胖卡汽車造型娃娃機前，投下硬幣並啟動搖桿，用機器夾出「在」、「地」、「就」、「業」四台造型小車子，象徵挖掘在地特色，轉動在地力量，藉以提升在地的工作機會。

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勞動部長許銘春致詞時指出，今年全球受到新冠肺炎疫情的影響，讓整個就業市場受到相當大的衝擊。高屏澎東分署特別輔導轄區內多元培力計畫單位發展電子商務平台及推出抗疫系列商品，營收比起往年更是逆勢成長。而勞動部對於多元培力計畫單位，勞動部配合行政院推動振興經濟相關措施，推出專屬獎勵計畫，鼓勵單位舉辦行銷及促銷活動來吸引民眾上門消費，希望這次假日市集大家都能拚出好成績，展現分署長期陪伴與對人才及專業能力的培訓效果，民眾也能藉此認識多元培力單位發展地方產業的內涵。

圖／財團法人西子灣教育基金會提供

「多元FUN年祭 作伙玩樂趣」以特別規劃三大主題展區，以好食好市、職人大賞、島風漫步為商品類型及體驗遊程作出區分，方便現場民眾購買。其中「好食好市」的概念取自客家話「好吃」，活動現場有多款農漁特產、伴手、甜食點心讓大家能吃的開心；「職人大賞」結合了手作與工藝產業，能帶給大家專業又別具質感的職人體驗；「島風漫步」直接將地方特色遊程帶進展場中，讓大家有身歷其境之感受。

程泰運分署長指出，一年一度的假日市集，是展現勞動部多元就業開發方案暨培力就業計畫的成果，透過政府與民間團體合作，扶持在地非營利組織發展產業，活化地方、創造就業機會，並逐步協助單位自主營運，透過串聯產業、地方與人才，達到在地就業，產業提升的目標。