勞動部「多元FUN年祭 作伙玩樂趣」大型假日市集 人地產三大主題展歡慶豐收

文 / 財團法人西子灣教育基金會提供

以高屏澎東轄區的豐年祭出發，象徵歡慶豐收與民眾同樂，勞動部高屏澎東分署今年度以「多元FUN年祭 作伙玩樂趣」為主題，於9月11日至14日在高雄巨蛋內舉辦多元大型假日市集；12日開幕活動中，轄區25個多元培力單位以人、地、產3大主題展，各自拿出在地好吃、好玩的在地特色，吸引越來越多人潮聚集，一同來歡度熱鬧的多元節慶。

圖／財團法人西子灣教育基金會提供
圖／財團法人西子灣教育基金會提供

本次活動邀請2019年維也納國際合唱比賽金獎的屏東縣青葉國小合唱團開場表演，接著由勞動部長許銘春、勞動力發展署長施貞仰、高屏澎東分署長程泰運等長官貴賓一同在大型胖卡汽車造型娃娃機前，投下硬幣並啟動搖桿，用機器夾出「在」、「地」、「就」、「業」四台造型小車子，象徵挖掘在地特色，轉動在地力量，藉以提升在地的工作機會。

圖／財團法人西子灣教育基金會提供
圖／財團法人西子灣教育基金會提供

勞動部長許銘春致詞時指出，今年全球受到新冠肺炎疫情的影響，讓整個就業市場受到相當大的衝擊。高屏澎東分署特別輔導轄區內多元培力計畫單位發展電子商務平台及推出抗疫系列商品，營收比起往年更是逆勢成長。而勞動部對於多元培力計畫單位，勞動部配合行政院推動振興經濟相關措施，推出專屬獎勵計畫，鼓勵單位舉辦行銷及促銷活動來吸引民眾上門消費，希望這次假日市集大家都能拚出好成績，展現分署長期陪伴與對人才及專業能力的培訓效果，民眾也能藉此認識多元培力單位發展地方產業的內涵。

圖／財團法人西子灣教育基金會提供
圖／財團法人西子灣教育基金會提供

「多元FUN年祭 作伙玩樂趣」以特別規劃三大主題展區，以好食好市、職人大賞、島風漫步為商品類型及體驗遊程作出區分，方便現場民眾購買。其中「好食好市」的概念取自客家話「好吃」，活動現場有多款農漁特產、伴手、甜食點心讓大家能吃的開心；「職人大賞」結合了手作與工藝產業，能帶給大家專業又別具質感的職人體驗；「島風漫步」直接將地方特色遊程帶進展場中，讓大家有身歷其境之感受。

程泰運分署長指出，一年一度的假日市集，是展現勞動部多元就業開發方案暨培力就業計畫的成果，透過政府與民間團體合作，扶持在地非營利組織發展產業，活化地方、創造就業機會，並逐步協助單位自主營運，透過串聯產業、地方與人才，達到在地就業，產業提升的目標。

圖／財團法人西子灣教育基金會提供
圖／財團法人西子灣教育基金會提供

相關新聞

暖化重於中共威脅 青年推動零碳排

「對真正要生活到2050年的年輕人，氣候變遷將是比對岸威脅更嚴重的國安問題！」民進黨副秘書長林飛帆、社民黨台北市議員苗博雅等青年政治人物22日指出...

評／九二一21年：災害頻生時 安全何日有？

21年前的大震，將台灣人民團結在一起，地震發生後的數日甚至數月間，各地湧現了無數的捐款與物資，救災應變與復原瞬時成了顯學，其後隨著各項法案的推動與進行，大量學者投入研究災害管理，讓這領域充滿了改變的契機與希望的前景。

【重磅快評】以假打假！農委會可以這樣花人民納稅錢？

「科學人」雜誌臉書粉絲團日前刊登農委會廣告，宣稱養豬加萊克多巴胺「可以增加收益又環保」引發爭議，農委會主委陳吉仲隨即撇清...

處理超過200件網域名稱爭議 TWNIC與資策會辦理研討會

網際網路發展及應用快速，伴隨而生的即是網域名稱之爭議案件。網域名稱為企業對外表彰重要管道之一，為提供國內企業一個公正、快速、有效之訴訟外紛爭解決機制，財團法人台灣網路資訊中心(Taiwan Netwo

文化部國際影音平台未經招標 張其祿：恐違採購法

文化部日前拍板委託中央社辦理「109年國際影音串流平台」前導計畫，預算共3877萬。民眾黨立委張其祿質疑，依照「政府採購...

勞動部「多元FUN年祭 作伙玩樂趣」大型假日市集 人地產三大主題展歡慶豐收

以高屏澎東轄區的豐年祭出發，象徵歡慶豐收與民眾同樂，勞動部高屏澎東分署今年度以「多元FUN年祭 作伙玩樂趣」為主題，於9月11日至14日在高雄巨蛋內舉辦多元大型假日市集；12日開幕活動中，轄區25個多

健康的零食，當薑黃遇上堅果，開啟身體新能量!!

堅果含有蛋白質、膳食纖維、維生素B群、礦物質(鈣、鎂、鐵、鋅…等)及有益於健康的必需脂肪酸和植化素。衛生福利部國民健康署107年新版「每日飲食指南」中建議國人每日食用至少一份來自原態的堅果種子類食物，

熱門新聞

自陸返台居檢期間死亡第二起 高雄林園猝死婦人今採檢

彭博：全球2020年運勢最順遂總統 蔡英文想靠經貿換協防

影／澎湖「愛國」飲料店 蔡總統也來光顧送暖

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？ 國防部未證實

國軍實施「聯合防空作戰訓練」嚴德發：不讓敵人越雷池

高雄林園居家檢疫女子死亡 確認燒炭輕生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。