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國際平台委中央社 李永得：民主國家怎會像共黨變大外宣

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
文化部長李永得。本報資料照片
文化部長李永得。本報資料照片

文化部今天宣布國際影音串流平台前導計畫，委託中央社辦理。文化部長李永得今天受訪指出，此一平台將是一種「合作的模式」，結合各種媒體與人才，中央社將以半年時間完成前導計畫，建置核心團隊、網站與平台，以及一部分的預錄內容；但此一核心團隊跟中央社的關係「還要討論」。至於前導計畫完成後，將以何種形式正式成立一年有十億預算的國際影音平台，李永得表示目前確定不會招標，但一定會合乎法規。

此一前導計畫原本委託公視辦理，但因程序不夠完備、加上「大外宣」引發爭議，最後公視董事會雖投票通過執行前導計畫，文化部仍決定中止合作委託。

此次交給跟公視一樣屬「公媒」的中央社，擔不擔心引起同樣的爭議？李永得表示，之前公視董事會的程序爭議是「公視內部的問題外部化」，而此次中央社董事會已充分討論，再提案向文化部爭取。他指出，暫停委託公視之後，中央社董事會便開始討論，提出的案子聚焦在台灣的升級。但文化部認為無法完全符合影音平台的需求，經過多次討論，現在的內容會更豐富多元。

至於外界質疑的「大外宣」問題，會不會在中央社身上重演？「有人要這樣講，我也沒辦法。」李永得認為，中央社雖然是國家通訊社，一直以來都是以新聞專業處理新聞，政府從來沒有干涉，「一個民主國家(的通訊社)，怎麼會像共產黨變成大外宣？」

文化部在新聞稿中表示，中央社多次向文化部表達承接意願，並主動提案爭取，經文化部審慎評估，考量中央社組織任務即為促進國際對台灣之瞭解，擁有新聞媒體專業及多國語言人才，且已有海外採訪網絡與布局之優勢基礎。文化部針對中央社所提計畫，亦要求該社結合其他影音媒體產製，納入民間影音企製創意及專業人才等，在與中央社取得共識後，文化部認為所提計畫內容尚符合規劃方向，因此同意補助該社辦理此一前導計畫。

李永得表示，此一平台希望結合各媒體、人才，中央社將成立專案辦公室，以半年時間完成前導計畫，建置核心團隊、網站與平台，以及一部分的預錄內容。但接下來是否由中央社繼續經營此一一年擁有十億預算的平台?對此，李永得表示，平台前期的規劃成果當然會延續，「這個延續跟中央社會有一定的關係，但是不一定完全是由中央社」。

李永得指出，國際串流影音平台將來會是一種合作的模式，連結所需要的單位。他指出，中央社專長在文字，雖然也有影音，但影音的品質可能無法符合影音平台的需求，因此必須連結其他的媒體與人才。

文化部 李永得 公視

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