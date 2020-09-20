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聯合報一周大事9/13~9/19
國內
13日：台中武界壩六號閘門兩度異常開啟，30萬公噸的水傾洩而下，造成2個在下游河床露營的家庭4死悲劇。
14日：央視主持人李紅一句「求和說」引發爭議。國民黨表示，「求和說」讓交流美意變調，衡量目前兩岸氣氛不利對話，取消「以政黨形式」參加第十二屆海峽論壇。
18日：美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)17日率團抵台，台北關係升溫之際，中國大陸也宣布在台海附近實戰演練，18日起，一連兩日總計出動31架戰機跨越台海中線。這也是九六台海危機後，共軍在海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。
國外
15日：世界貿易組織(ＷＴＯ)說，美國對中國大陸逾5500億美元商品加徵關稅之舉，違反了國際原則。這項裁決削弱了美國總統川普對北京的貿易戰，也是ＷＴＯ首度裁決川普對各國商品加徵關稅的做法違法世貿組織規定。
16日：日本自民黨新任總裁菅義偉在國會當選新首相，接替因病請辭的安倍晉三。菅義偉表示，新執政團隊是「為民工作內閣」。
18日：聯邦最高法院證實，年紀最長的大法官露絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)因胰臟癌逝世，享壽87歲。金斯柏是聯邦最高法院第二位獲提名的女性，擁護自由派思想與女性主義議題；她曾四度罹癌、四度戰勝癌症，抗癌歷史逾20年。
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