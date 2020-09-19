擬追討旅外保費 社保司：現制頻停復保者繳費多於花費

健保署署長李伯璋今早指出，今年將改革旅居海外國人復保制度，目前改制方向為海歸民眾若返台欲使用健保，強制補齊欠費，最快於10月討論；衛福部社保司商東福表示，二代健保修法將該問題納入考量，以現行規定即使短期頻繁停復保者繳納保費仍多於使用健保額度。

為避免有心人出國停繳健保費，一旦有需求再回台灣辦理復保就可看病，之後再辦理停保離境。商東福表示，以現行健保規定，出國6個月以上停保民眾，返國當天日就是復保日，需開始繳納健保；如復保者短期內又要再出國，應繳足滿3個月保費，才能再次辦理停保。

以107年資料而言，當年共17.4萬人停保，短期停保後復保又再次停保者共8.8萬人，8.8萬名頻繁停復保者繳保費共4.3億元，期間使用健保就醫點數4億元，商東福認為，這就是健保基本精神，享受權利也要有義務繳費，現行制度是可接受平衡，改制勢必會有很多意見。

雖多數民眾會認為，海外者長期未繳保費，卻回台使用健保資源不公平，但事實上，停保機制是因為所有人被納保是被強制的，可是長期旅外者在國外期間其實是沒有並健保資源，甚至需要自行在海外購買私人保險，強調旅外者只要一返台就需要繼續繳保費，確保公平性。

商東福表示，新制修法前，勢必都要跟外界溝通。若未來改向海歸民眾若返台欲使用健保，強制補齊欠費，新制上路後，因法律「不朔及既往」原則，旅居海外者申請停保時，若無繳清規定，就不用繳足海外期間未繳保費，但若有其他共識，仍有可能有不同補繳模式。